Com entrada gratuita, Replanta Vale acontece no próximo dia 12, a partir das 9h - Divulgação

Com entrada gratuita, Replanta Vale acontece no próximo dia 12, a partir das 9hDivulgação

Publicado 04/12/2024 13:41 | Atualizado 04/12/2024 13:56

A segunda edição do "Replanta Vale" já tem data para acontecer. Com objetivo de reafirmar a retomada do café especial na região do Vale do Café fluminense, o evento gratuito será realizado no próximo dia 12 de dezembro, na Fazenda São Luiz da Boa Sorte, em Vassouras, a partir das 9h.

O "Replanta Vale - Feira de Cafés Especiais e Fórum de Discussões" terá, em sua vasta programação, workshops com produtores, baristas e pesquisadores que vêm trabalhando para reafirmar o café especial como um forte produto da região. Também não vão faltar discussões sobre reflorestamento e restauração de nascentes, sempre associadas ao plantio de café.

Um dos principais temas contemporâneos, a sustentabilidade promete ser um dos mais importantes do evento, com a inédita participação do SOS Mata Atlântica. O empreendedorismo e o turismo também têm espaço garantido, já que são temas essenciais em uma cidade que guarda parte importante da história do século 19. A cultura, por sua vez, estará presente por meio das atrações regionais que vão encerrar o evento.

Proprietário da São Luiz e presidente do Instituto Preservale, Nestor Rocha defende que a produção de cafés especiais é a solução para o Vale do Café. "Podem ser produtores pequenos e médios, porque o café especial é muito mais caro, mas dá muito mais trabalho. É o ideal para economia familiar e é o que vai impulsionar o retorno do café aqui no Vale do Café, que já está acontecendo", disse Nestor ao DIA, que destacou o apoio do governo do estado do Rio, da prefeita eleita de Vassouras, Rosi, e de órgãos e instituições como Pesagro, Sebrae e Secretaria de Turismo de Vassouras.

Nestor destacou, ainda, que o presidente da Associação dos Correspondentes ds Imprensa Estrangeira no Brasil, Edmar Figueiredo, estará presente no "Replanta Vale" ao lado de jornalistas de países como Inglaterra, França, Argentina e Alemanha.





Serviço:

Replanta Vale - Feira de Cafés Especiais e Fórum de Discussões

Data: 12/12 (quinta-feira)

Hora: das 9 às 18h



Local: Fazenda São Luiz da Boa Sorte - Vassouras (RJ) - Rodovia Lucio Meira, BR-393, Km 210





Programação:



Espaço 1 – Palestras



. 9h – Abertura



. 10h – Restauração Florestal Associada à Produção do Café - SOS Mata Atlântica – Rafael Bitante



. 10h30 – Regeneração do Patrimônio Biocultural do Vale do Café – Instituto Aupaba – Luciana de Lamare



. 11h - A Valorização Regional a partir da Indicação Geográfica do Vale do Café – Sebrae / Inovates – Anselmo Buss Junior



11h30 – Cafeicultura Regenerativa: Desafios e Oportunidades – Universidade de Vassouras – Irenilda Cavalcanti, Sandro Ribeiro e Felipe Brasil



. 12h – Utilização dos Recursos Naturais na Cafeicultura Fluminense – Pesagro – Silvio Galvão



. 13h – Almoço ao som do DJ Rogério Moraes



. 14h – Agroflorestas: uma nova realidade - Monthal Farm – Eleonora Hertal



. 14h30 – Ações da Associação dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro- - ASCARJ – Marcelo Aguiar



. 15h – Como empreender diante de novos desafios: Turismo Rural – Monthal Farm – Eleonora Hertal



. 15h30 – Preservação e Divulgação da História do Café no Brasil e no Mundo – Museu do Café de Santos – Thâmara Malfatti







Espaço 2 – Oficinas



. 11h – Oficina de Barista na Prática (20 alunos) – Five Roster - Emerson Nascimento



. 12h – Sabores da Natureza – Frutas e Folhas: Oficina de Sucos Naturais –Univassouras – Luciana Marques, Tassiana Bassim, André Vargas



. 14h – Sobremesas à base de Café – FSLBS – Chef Camila Tinoco







Espaço 3 - Torrefação



. 15h – Torra – Torrefação – Guilherme Heinericci



. 17h – Classificação e Degustação de Cafés – Prova de Cafés - Guilherme Heinericci







Espaço Sequeiro de Café



. A partir das 18h – Show Afrocultural – Jongo, Caxambu, Capoeira e Maculelê







Praça de Alimentação



DJ Rogério de Moraes no intervalo das palestras







Espaço 4 e 5 – Exposição de Cafés, Queijos e Cachaças



. Café Dois Penedos



. Café no Chalé



. Madura Coffee



. Café Flô Heliodora



. Café Caramello



. Cafeína do Caparaó



. Terra dos Chocolates



. Café Vassourense



. Capril do Lago



. Cachaçaria Werneck



. Cachaçaria Karam



. Cachaçaria Pindorama



. Cerveja e Chopp







Programação sujeita a alterações.