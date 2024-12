Publicado 09/12/2024 13:01

Na noite de ontem (8), um rapaz de 18 anos de idade foi morto a tiros em Vassouras. O homicídio aconteceu no Parque de Exposições, localizado no bairro Madruga, próximo ao Centro. Embora tenha sido socorrido no Hospital Universitário, que fica próximo ao local do crime, onde passou por uma cirurgia, o jovem não resistiu aos ferimentos provocados pela arma de fogo.

De acordo com fonte do DIA, o suspeito de efetuar os disparos mora e trabalha em Vassouras. Ele já foi identificado, mas já estaria foragido. O caso está sendo investigado pela 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras.