Material apreendido - Reprodução

Publicado 13/01/2025 14:46

Ontem (12), a Polícia Militar prendeu dois acusados de tráfico de drogas no bairro Pocinhos, em Vassouras. De acordo com a PM, uma denúncia anônima indicou que os dois estariam transportando entorpecentes para Mendes. Para levar as drogas até a cidade vizinha, eles estariam utilizando uma moto.

Durante a operação, os agentes encontraram 49 pinos de cocaína com um dos acusados e R$ 380 em espéciecom o outro, além de aparelhos celulares que seriam usados para facilitar a comunicação para o tráfico.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram levados até a 95ª Delegacia de Polícia de Vassouras. Ambos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.