Publicado 30/12/2024 15:50

Um homem de 32 anos de idade foi preso por ameaçar a companheira de morte em Vassouras. O caso aconteceu na noite da última sexta (27), no bairro Andrade Pinto. Acionados, os agentes da Polícia Militar foram ao local e ouviram a vítima, que relatou sofrer ameaças de agressão e morte.

De acordo com a PM, ao ser confrontado, o homem confirmou ter feito as ameaças e foi colocado na viatura. Durante o trajeto para a 95ª Delegacia de Vassouras, ainda segundo os agentes, ele abriu as portas do veículo para fugir. Na delegacia, ele foi autuado na Lei Maria da Penha.