Publicado 16/01/2025 14:28 | Atualizado 16/01/2025 14:29

Na noite de ontem (15), um homem de 34 anos foi vítima de um sequestro relâmpago em Vassouras. De acordo com informações da Polícia Militar, familiares do motorista de aplicativo buscaram ajuda após receberem uma mensagem da vítima pedindo um PIX no valor de R$ 2 mil.

Os policiais logo localizaram o carro, resgataram o motorista e prenderam o sequestrador, de 35 anos, no bairro Madruga. Em depoimento, a vítima contou que foi ameaçada por uma arma quando chegou ao destino escolhido pelo homem que se passou por passageiro.

Com o sequestrador, foram apreendidos um revólver calibre 38 milímetros, seis munições, uma faca e R$ 101 em espécie. Ele alegou que resolveu sequestrar o motorista para conseguir dinheiro para quitar dívidas.