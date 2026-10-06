Juarez Machado morreu aos 85 anos - Foto: Reprodução/Internet

Juarez Machado morreu aos 85 anosFoto: Reprodução/Internet

Publicado 06/10/2026 22:11 | Atualizado 06/10/2026 22:12





O comunicado sobre o falecimento do artista foi feito pelo Instituto Internacional Juarez Machado (IIJM), instituição ligada à sua trajetória e legado. Em nota, o instituto destacou que Juarez "construiu uma trajetória singular nas artes, reconhecida no Brasil e no exterior", resumindo em poucas palavras a dimensão da carreira do artista catarinense. O artista plástico Juarez Machado, de 85 anos, morreu nesta terça-feira (6) em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. Natural de Joinville, no Norte de Santa Catarina, ele era considerado um dos mais bem-sucedidos artistas brasileiros, com uma trajetória que atravessou mais de seis décadas de atuação no cenário artístico nacional e internacional. A causa da morte não foi divulgada até o momento.O comunicado sobre o falecimento do artista foi feito pelo Instituto Internacional Juarez Machado (IIJM), instituição ligada à sua trajetória e legado. Em nota, o instituto destacou que Juarez "construiu uma trajetória singular nas artes, reconhecida no Brasil e no exterior", resumindo em poucas palavras a dimensão da carreira do artista catarinense.

Carreira de Juarez Machado



Ao longo de mais de 60 anos de carreira, Juarez Machado atuou como pintor, escultor, desenhista, caricaturista, ilustrador e cartunista, transitando por diferentes linguagens artísticas ao longo de sua trajetória. O artista foi internacionalmente reconhecido, com inúmeras exposições realizadas em diferentes países ao redor do mundo, consolidando seu nome como uma das principais referências das artes plásticas brasileiras.



Juarez também foi pioneiro do desenho de humor na televisão brasileira. Nos anos 70, marcou época no programa Fantástico, da Rede Globo, onde teve um quadro em que atuava como mímico e interagia diretamente com seus próprios desenhos, em uma proposta inovadora para a televisão da época e que ajudou a consolidar seu nome junto ao grande público brasileiro.



Nos anos 80, o artista se mudou para Paris, na França, onde montou um ateliê internacional e consolidou seu reconhecimento também no cenário artístico europeu, ampliando sua atuação para além das fronteiras brasileiras e passando a expor regularmente em diferentes galerias e espaços culturais do continente.



A trajetória artística de Juarez Machado começou em 1960, quando iniciou sua carreira como pintor. Já em 1964, realizou sua primeira mostra individual, marco importante no início de sua trajetória profissional. Ainda ao longo dos anos 60, o artista montou um ateliê no Rio de Janeiro, onde passou a participar ativamente do movimento artístico que se desenvolvia na cidade naquele período. Foi também chargista de alguns dos principais jornais do país, entre eles o Jornal do Brasil, um dos veículos de maior relevância da imprensa brasileira à época.



Em 1998, a inauguração do Centreventos Cau Hansen, em Joinville, apresentou ao mundo uma de suas principais obras: o mural cerâmico "O Grande Circo", que estampa a entrada do prédio e que, ao longo dos anos seguintes, se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade catarinense, atraindo visitantes interessados em conhecer de perto o trabalho do artista.



Ainda em sua terra natal, Juarez Machado inaugurou, em 2014, o Instituto Internacional Juarez Machado, instituição sem fins lucrativos dedicada à difusão da arte no Norte catarinense, projeto que reuniu parte importante de sua produção artística e que hoje assumiu a responsabilidade de comunicar oficialmente seu falecimento à sociedade.



Até a última atualização desta reportagem, as informações sobre o velório do artista ainda não haviam sido divulgadas pela família ou pela instituição responsável por sua homenagem póstuma.