E quando a vacinação não surte efeito?

Sarampo, dengue, febre amarela... essas doenças voltam a assombrar os brasileiros com alertas para novas epidemias em 2020. Uma medida simples, no entanto, pode evitar que a previsão dos especialistas em saúde se concretize: a vacinação!



Sarampo e febre amarela são oferecidas nos postos de saúde, mas a da dengue somente em clínicas particulares. No laboratório Lach (2549-8141), que há mais de 25 anos é referência em análises clínicas, com sede no Jardim Botânico, além das vacinas, é possível fazer um teste para "ter certeza" que a vacina "fez efeito".



"Nem sempre a vacina garante uma imunização completa. Em alguns casos, o organismo não reage como esperado e é necessário fazer uma segunda dose", explica Joana Bion Cabral, bióloga responsável pelo setor de análise clínica do laboratório Lach.



A partir de trinta dias após receber a primeira dose da vacina, o paciente pode realizar o teste para verificar o nível da imunização. Esses exames custam a partir de R$50. Caso a vacina tenha sido feita no Lach e seja necessária uma segunda dose de reforço, o local oferece um desconto.



"Mesmo quando não imuniza totalmente, a vacina faz com que a doença seja mais branda. Mas claro que o melhor é garantir uma imunização total. E isso precisa ser verificado com os testes", afirma a especialista.