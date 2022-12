Obras de drenagem vão preservar pavimento da passagem, que facilita acesso à região sul da cidade - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 08/12/2022 14:18

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda iniciou a colocação de telhas no Túnel 20, no bairro Água Limpa, para otimizar a drenagem de água pluvial no acesso. Realizados pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), os trabalhos começaram no último dia 30 e devem durar cerca de 60 dias. A obra inclui a fixação de telhas metálicas para evitar infiltrações, para preservar o pavimento no interior do túnel, diminuindo o desgaste e a necessidade de manutenção.

“Vamos instalar telhas com o objetivo de redirecionar o escoamento d'água para as canaletas laterais de drenagem e, com isso, evitar que a água da chuva continue a cair na pista, preservando assim a segurança e integridade dos veículos e pedestres que utilizam o túnel.”, explicou o engenheiro Cristiano Oliveira, que é diretor-técnico do Furban-VR.

Para que a obra fosse realizada, o túnel precisou ser interditado. Com isso, segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), a linha de ônibus 205B – Água Limpa x Conforto (Pedreira) – deixa temporariamente de atender a Rua Rio Araguaia, até que os trabalhos sejam finalizados.

Drenagem no acesso

Em março deste ano, a prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Infraestrutura (SMI), melhorou o acesso ao Túnel 20 pela Rua Eloi Pimentel. A via recebeu uma nova rede de água pluvial, com o objetivo de evitar alagamentos por conta das chuvas.

O Túnel 20 atende toda cidade, mas principalmente aos moradores do Água Limpa. O bairro, que já era grande, recentemente teve uma expansão com a construção de vários prédios residenciais e o túnel é uma alternativa de acesso à região sul de Volta Redonda, incluindo o Hospital da Unimed, por exemplo, e também para o município vizinho de Pinheiral.