Projeto é uma parceria entre as secretarias municipais de Ordem Pública, Ação Comunitária e a Guarda MunicipalCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 08/12/2022 19:02

Volta Redonda - Cerca de 100 pessoas, entre autoridades, familiares e alunos da Guarda Mirim de Volta Redonda, participaram da formatura da 21ª turma durante solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (8), no salão da Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), no bairro Sessenta. No total, 42 crianças e adolescentes atendidos pelos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) dos bairros Roma e São Sebastião receberam certificados.

A cerimônia foi iniciada com a composição da mesa de abertura, formada por autoridades das secretarias e órgãos que participam na realização do projeto. Em seguida foi a vez de apresentações musicais: com uma das crianças atendidas pelos Cras e a execução dos hinos nacional e de Volta Redonda. A formatura contou ainda com o discurso das autoridades presentes e entrega dos certificados.

O deputado estadual eleito, Munir Francisco, esteve presente e parabenizou todas as áreas envolvidas pelo sucesso do projeto, que foi resgatado após ficar quatro anos parado. “Agora conseguimos reconstruir, estamos resgatando os projetos. Hoje é dia de alegria, de parabenizar a todos, principalmente pais e familiares que confiaram em nós. Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população de Volta Redonda”, afirmou.

Inspiração para os mais jovens

O projeto Guarda Mirim é uma parceria entre as secretarias municipais de Ordem Pública (Semop), de Ação Comunitária (Smac) e Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e conta com a participação de outras instituições que colaboram com profissionais cedidos às instruções. As aulas aconteceram na sede da GMVR e em outros setores públicos, como a Biblioteca Pública Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

O exemplo que o projeto inspira nas crianças e adolescentes é elogiado por Alessandro Caetano, morador do bairro Roma, e pai da jovem Alana Brandão Caetano, de 12 anos, que estava feliz por ter se tornado uma guarda mirim: “Quero ser bombeira ou outra função na área militar. O que mais foi importante no projeto foi a questão do respeito. Acho que a pessoa pode não saber nada, mas acho que ela vai se destacar se ela tiver um respeito maior do que o que ela sabe fazer”, disse Alana, que participa de aula de artes marciais e quer praticar dança no Cras do Roma.

Quem também pensa em seguir a carreira militar é o jovem Emanuel Medeiros, de 8 anos, morador do bairro São Sebastião, que tem na família bombeiros e policiais como exemplos a seguir, e estava acompanhado da mãe Mônica Medeiros.

“Gostei muito do projeto, porque me ensinou bastante sobre educação, como crescer, trabalhar. Também visitamos os Bombeiros, vimos os carros e como salvar uma pessoa. Conheci colegas novos e tinha alguns da minha escola participando também”, contou Emanuel.

Novidades para 2023

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica (DPB), da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), Rosane Marques, a Branca, representou a secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, e citou que novas turmas estão sendo planejadas para o próximo ano.

“A nossa proposta é fazer pelo menos quatro vezes em 2023, em quatro locais diferentes. Vamos aonde está com uma demanda maior, analisando a vulnerabilidade, riscos no geral, como: renda e violência, a gente entra para amenizar e trazer respostas. Queremos atender quem mais precisa”, explicou Branca.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, ressaltou a importância da aproximação entre segurança pública e os jovens. “A gente consegue plantar uma sementinha no coração deles, para que possam se tornar cidadãos com mais responsabilidade”, disse o secretário, citando que o projeto terá novo espaço em 2023.

“O Quartel da Guarda Mirim vai funcionar na Mini Cidade do Trânsito, para que eles possam, não só ter a capacitação, como também poder transmitir tudo o que eles aprenderam para os novos alunos. Vamos continuar insistindo nesses projetos sociais vinculados à segurança pública para que possamos ter aliados em um futuro próximo”, finalizou.