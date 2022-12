Publicado 16/12/2022 14:07

Volta Redonda - A Banda de Concerto e Coro Juvenil, do Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, promove neste sábado (17), às 19h, um Concerto Natalino, no Cine 9 de Abril, na Vila Santa Cecília. A regência será do maestro Nicolau Martins de Oliveira e a maestrina Sarah Higino, com entrada gratuita.

Projeto

A Orquestra de Cordas de Volta Redonda faz parte do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, que é mantido pela Prefeitura Municipal e beneficia cerca de 4 mil alunos da Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

Criado pelo maestro Nicolau Martins de Oliveira, o “Cidade da Música” ainda inclui Banda Mini, Banda de Metais, Banda de Concerto, Coro Infanto Juvenil, Coro Misto, Orquestra de Violinos e Orquestra de Violoncelos.

Serviço:

Evento: Banda de Concerto e Coro Juvenil, do Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”.

Local: Cine 9 de Abril, Vila Santa Cecília.

Data: 17/12/2022.

Horário: 19h.