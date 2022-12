Arma, que está inutilizada, com o cano torto, foi encaminhada pelos policiais à 93a DP para registro - Divulgação/PMERJ

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam no início da manhã desta sexta-feira (12) uma metralhadora calibre .30, que teria sido furtada, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. O armamento foi encontrado dentro de um carrinho de sucatas, abandonado pelo catador, que correu assim que avistou os PMs.

De acordo com o relato dos policiais no registro de ocorrência, eles haviam sido acionados para verificar um possível furto, ocorrido na Rua 1.040, no bairro Volta Grande, por volta de 5h30. Chegando ao local, os policiais avistaram um catador de materiais recicláveis, com um carrinho, e o questionaram onde ele estaria pegando os materiais para vender. Ele apontou um terreno próximo, e quando os policiais foram verificar, um outro catador que estava perto saiu correndo, deixando o carrinho com o material recolhido para trás. Ao verificar o conteúdo do carrinho, os policiais militares encontraram a metralhadora, que está inutilizada, com o cano torto.

A arma foi encaminhada pelos PMs à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para registro. O primeiro catador abordado pelos policiais também foi levado à delegacia, na condição de testemunha, e foi liberado logo depois de prestar depoimento.