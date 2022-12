Suspeito teve que ser algemado para ser levado à Deam, em Volta Redonda - Arquivo

Publicado 16/12/2022 18:05

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam um homem de 43 anos, por suspeita de abuso sexual contra uma menina de 10 anos, na Rua Motorista José de Araújo, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

De acordo com o registro policial, a Policia Militar foi chamada para verificar um caso de suposto abuso ou assédio sexual contra uma menor de idade, por volta de 23h30 desta quinta-feira (15). No local, os policiais militares ouviram relatos de testemunhas, constatando o suposto abuso.

O suspeito ficou muito agitado e teve que ser algemado, sendo encaminhado com uma testemunha, um rapaz de 19 anos, para a Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher). O suspeito foi ouvido e ficou preso por estupro de vulnerável. A testemunha foi ouvida e liberada.