Central funciona 24 horas por dia, atendendo solicitações desde manutenção da cidade, até auxílio emergencial - Divulgação/Semop PMVR

Central funciona 24 horas por dia, atendendo solicitações desde manutenção da cidade, até auxílio emergencialDivulgação/Semop PMVR

Publicado 17/12/2022 14:54

Volta Redonda - A Central de Atendimento Único (CAU) realizou 3.698 atendimentos telefônicos no mês de novembro. O destaque foi o Canal Cidadania, que teve 889 solicitações, seguido pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), que somou 735 requisições. A CAU fica na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João.

A Central, que funciona 24 horas por dia, recebe as ligações dos cidadãos que necessitam de serviços de manutenção da cidade ou que buscam auxílio emergencial para as questões inerentes à segurança pública.

No mês de novembro, os atendimentos ficaram assim: Canal Cidadania (889); Guarda Municipal (735); prefixo 156 (735); Polícia Militar (694); Centro Integrado de Operações de Segurança Pública-Ciosp (108); Agendamento Dívida Ativa (75); Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (36), e Polícia Civil (18).

A demanda é bem abrangente e os serviços mais solicitados foram: estacionamento irregular (293); disparado de alarme (283); perturbação do trabalho e sossego (63); fiscalização ambiental (50); veículo com som alto (36); poda e retirada de árvores (32); entulho na calçada (28); buracos na via (28); maus tratos a animais (25); estabelecimento irregular (22); verificação de bueiros (21); imóvel em risco (20); zoonoses (16); obra irregular (15); poluição sonora (11); animais na via (8) e condição sanitária irregular (4).

“A CAU faz o atendimento telefônico e envia as solicitações aos órgãos indicados, que analisa e toma as medidas necessárias para que o problema seja solucionado”, explicou a coordenadora do órgão, Sâmea Borges.

Para o secretário da Semop, os funcionários da CAU fazem toda a diferença para os cidadãos que necessitam de ajuda, encurtando o caminho entre o problema e a solução, ponderou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A CAU presta atendimento aos números: 153 (Guarda Municipal) 156 (PMVR); 199 (Defesa Civil); 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).