Veículo roubado estava com placa de outro carro, de modelo e cor diferentes - Divulgação/PMERJ

Publicado 16/12/2022 22:15

Volta Redonda - Policiais militares recuperaram no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda, um automóvel roubado, que foi utilizado em um assalto ocorrido nesta quinta-feira em Barra Mansa, que terminou com uma vítima baleada. O carro, um Chevrolet Prisma vermelho, está com uma placa que pertence a outro carro, um Chevrolet Spin branco.

O carro foi encontrado abandonado por PMs no final da Rua São Lourenço, no Santa Rita do Zarur, na manhã desta sexta-feira (16) após receberem informações sobre o assalto ocorrido na noite anterior, no bairro Boa Vista I, em Barra Mansa.

Nessa ocorrência, um homem - que seria vendedor de ovos - iria pagar o fornecedor e foi surpreendido por ladrões, que atiraram quando ele demorou a entregar o dinheiro. A vítima teve a perna, na altura da canela, atravessada pela bala, mas não corre risco de morte. O homem está internado no Hospital São João Batista, e o estado de saúde dele é estável.