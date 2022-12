Material foi encontrado em mochila, próximo ao homem detido por suspeita de tráfico - Divulgação/PMERJ

Publicado 16/12/2022 18:52

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam drogas e detiveram um suspeito de tráfico na tarde desta quinta-feira (15), no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. De acordo com o registro policial, as equipes do GAT (Grupamento de Ação Tática) e do Serviço Reservado (P2) foram verificar informações de tráfico de drogas na Rua Mutirão, na Servidão dos Pássaros.

Chegando ao local, os policiais efetuaram um cerco e detiveram um suspeito, um homem de 33 anos. Próximo a ele, os policiais encontraram uma mochila, contendo 328 pinos de cocaína e R$ 10 em dinheiro.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia, para o registro da ocorrência. O suspeito foi autuado no artigo 28 da Lei Federal 11.343/06 - posse ou uso de drogas - e foi liberado depois de ser ouvido pela autoridade policial.