Após uma revista, foi encontrada uma réplica de pistola .45 com o menorDivulgação/PMERJ

Publicado 16/12/2022 18:27

Volta Redonda - Um homem de 43 anos e um menor de 14 anos, que estavam em um motocicleta, na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, foi detida por policiais militares com uma réplica de pistola .45. A ocorrência foi registrada pelos policiais na noite desta quinta-feira (15).

De acordo com o relato dos PMs, eles estavam na Vila Santa Cecília, em patrulhamento, quando abordaram os dois suspeitos, em uma motocicleta. Após uma revista, foi encontrada uma réplica de pistola .45 com o menor. Os PMs deram voz de prisão aos dois elementos e os encaminharam para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda). Eles foram ouvidos e liberados e a réplica de pistola foi apreendida.