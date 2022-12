Publicado 16/12/2022 21:50

Volta Redonda - O governo municipal antecipou, para esta sexta-feira (16), o pagamento da segunda parcela do 13º salário de servidores de Volta Redonda. Por lei, a quitação do 13º salário é obrigatória até o dia 20 de dezembro. Os pagamentos, que já foram efetuados, vão injetar cerca de R$ 12 milhões na economia local.

Ao todo, com a primeira e a segunda parcelas do 13º salário, a prefeitura de Volta Redonda injetou mais de R$ 25 milhões na economia da cidade. A medida prevê que os beneficiados possam antecipar compras de Natal.

“Mais um ano que conseguimos pagar em dia os salários do funcionalismo e graças ao esforço das nossas equipes, e aos investimentos que conquistamos para reconstruir a cidade, muitos em parceria com o Governo do Estado, organizamos as finanças e antecipamos o 13° dos servidores. E eles podem ter certeza que continuaremos pagando os salários em dia”, destacou o prefeito Antônio Francisco Neto.