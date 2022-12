Monumento fica em local estratégico do município, na Avenida dos Trabalhadores, próximo à rodoviária - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 17/12/2022 14:39 | Atualizado 17/12/2022 14:40

Volta Redonda - Moradores de Volta Redonda ganharam uma nova área de convivência com fonte luminosa na noite desta sexta-feira (16). A Praça José Roberto Domingues da Cruz, no bairro Laranjal, foi totalmente revitalizada pela prefeitura, por meio de parceria entre o Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). O local, em ponto estratégico do município – na Avenida dos Trabalhadores, próximo à Rodoviária Prefeito Francisco Torres – permite que motoristas e pedestres admirem a fonte luminosa e o monumento a Volta Redonda.

Durante a cerimônia, realizada no Templo Histórico da Catedral das Assembleias de Deus por conta da chuva, o prefeito Antônio Francisco Neto lembrou que desde que reassumiu a prefeitura, em 2021, assumiu o compromisso de reestruturar a cidade e fazer um Natal bonito para alegrar a população. “Com a revitalização desta fonte luminosa conseguimos superar o ano passado”, afirmou, ressaltando que a praça faz parte de um projeto maior, que é reconstruir Volta Redonda para os moradores voltarem a ter orgulho de viver na cidade.

Neto também agradeceu a toda equipe responsável pelo trabalho na praça e ao pastor Rinaldo Silva Dias, presidente da Catedral das Assembleias de Deus, representado pelo 1º presidente, pastor Valmir Aguiar, por acolher a solenidade e por toda parceria em prol da cidade. “Agradeço, principalmente, ao PC (diretor-presidente do Saae-VR, Paulo César de Souza) pela dedicação ao trabalho de reconstrução de Volta Redonda”, falou o prefeito.

O trabalho começou pela parte de construção civil, executado pela secretaria de Infraestrutura. A praça ganhou piso e bancos novos, tratamento paisagístico e ainda foi renovado o asfalto das vias no entorno. Também foi reinstalado o monumento a Volta Redonda, com letras e o símbolo do município em aço. A equipe da SMI ainda foi responsável pela instalação do novo revestimento nas paredes laterais da fonte e o granito nas bordas.

O Saae-VR foi responsável pela recuperação da fonte luminosa, que incluiu instalação de painel de controle eletrônico da água e da iluminação, e sistema de bombas, colocação de novos bicos de chafariz e reparo no porão, para evitar danos aos equipamentos.

“A fonte sofreu vandalismo e estava desativada há mais de cinco anos, os mais de 130 bicos sumiram, o painel de acionamento foi danificado e as bombas queimadas. Agora está tudo novo e aprimorado. Aumentamos o número de bicos para 150 e instalamos luzes de LED que permitem várias combinações de cores”, falou o diretor-presidente do Saae-VR, Paulo César de Souza, o PC, lembrando que o a obra durou cerca de quatro meses para ser concluída.

O diretor do Saae-VR ainda afirmou que esta foi apenas a primeira das fontes luminosas recuperadas. “Recebi a missão do prefeito Neto de reformar todas as 16 fontes luminosas do município”, revelou, convidando as pessoas para a entrega da Praça da Bíblia, próxima ao Viaduto Nossa Senhora das Graças, na próxima quarta-feira, 21.

O pastor Valmir Aguiar afirmou que a reforma, além de embelezar a região, traz mais segurança ao local. “Esta é mais uma marca deixada por Neto para a cidade onde já tem seu nome gravado na história”, disse.

Também prestigiaram a entrega da nova área de convivência, o gestor do Banco da Cidadania, Fernando Martins, e os funcionários da empresa Petro Fontes, o engenheiro Sérgio Salama e Varcílio Aparecido da Cruz, que executaram o projeto de reforma do chafariz, além de pastores e membros da Assembleia de Deus. Fernando Martins lembrou que foi criado na igreja no bairro Laranjal e agradeceu ao prefeito pela obra. “A praça virou um cartão postal”, falou.

Evento contou com apresentação musical

O público participante da cerimônia de entrega da revitalização da Praça José Roberto Domingues da Cruz também ouviu a apresentação de parte dos músicos da Orquestra da Catedral das Assembleias de Deus do Laranjal do Ministério de Madureira, que fica em frente à praça.