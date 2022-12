Trailer faz parte de reforço na segurança que está sendo levada a outros centros comerciais - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 18/12/2022 11:47

Volta Redonda - A segurança pública nos centros comerciais de Volta Redonda ganhou mais um reforço nesta semana. O trailer da Guarda Municipal (GMVR) foi todo reformado e começou a operar na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, em apoio às ações conjuntas da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) com outras forças de segurança neste período de fim de ano.

“O trailer ganhou melhorias, uma nova identidade visual, padronizada com o novo layout da Guarda Municipal, facilitando a identificação por parte da população”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa.

A implantação do trailer na Avenida Amaral Peixoto está reforçando o apoio aos agentes de segurança pública que vão atuar principalmente nos centros comerciais da cidade, por conta do aumento no fluxo de pessoas circulando no período de compras natalinas.

“O trailer fará parte do esquema de reforço de segurança que estamos construindo. Foi feita uma reunião no início do mês com outras forças de segurança, para que pudéssemos alinhar o planejamento de reforço, principalmente nos centros comerciais”, citou Luiz Henrique, acrescentando que o planejamento vai atender todos os centros comerciais da cidade.

“Na Vila Santa Cecília já temos o ônibus da Ordem Pública, e na Amaral Peixoto colocamos o trailer, e vamos ter o incremento de todas as forças de segurança nos centros comerciais, não só os grandes, como Retiro, Amaral Peixoto e Vila, mas também menores, como no Santo Agostinho, São Luiz, 208, 207, e outros”, informou o secretário.