Publicado 19/12/2022 11:07

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda, por meio do Departamento de Proteção Básica e do Programa de Inclusão Produtiva, realiza nesta terça-feira (20), às 16h, o encerramento e a formatura de 1,5 mil alunos das oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva (CIP), e das oficinas do Projeto Novos Horizontes – Acessuas Trabalho. A cerimônia será na Associação Atlética Comercial, no bairro Colina.

Todas as oficinas foram realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos Centros de Convivências dos bairros, com capacitações sobre: Artes com Feltro; Artes com materiais Reciclados; Artes em vidros; Artes em customização; Artesanato Criativo; Barbeiro; Cabeleireiro; Corte e Costura; Culinária; Designer de Sobrancelha; Estética (Massagem relaxante); Manicure; Trancista; Garçom; e Treinamento de Maitre.

De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, as oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva têm como meta priorizar as famílias em situação de vulnerabilidade social, advindas da rede de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, com idade acima de 16 anos.

“O objetivo do Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda é fortalecer a autonomia econômica dos usuários, através da sua participação no mundo do trabalho, e ampliar suas oportunidades de acesso ao trabalho remunerado, com perspectiva de sustentabilidade própria”, explicou a secretária.

As ações principais do CIP possuem três vertentes: formar grupos de produção autogestionário; preparar o usuário para uma atuação como empreendedor individual, ou para o mercado de trabalho.

E o Projeto Novos Horizontes – Acessuas Trabalho oferta oficinas para pessoas com idade entre 14 e 59 anos, e tem como meta a realização de oficinas de orientação para o mercado de trabalho. Essas oficinas compreendem espaços de reflexão, conscientização e discussão sobre temas relacionados ao mundo do trabalho. As próximas oficinas serão iniciadas a partir de janeiro de 2023. Os interessados devem procurar o Cras mais próximo de sua residência para se inscrever.