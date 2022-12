Fato aconteceu na Rua 14, no bairro Vila Santa Cecília, no último sábado (17) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 19/12/2022 11:15

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) auxiliou um pai que trancou acidentalmente o filho de cinco meses no automóvel da família. O fato aconteceu na Rua 14, no bairro Vila Santa Cecília, no último sábado (17). O pai estava colocando o bebê na cadeirinha instalada na parte de trás do carro e não percebeu que a chave havia ficado no banco. Quando fechou a porta, todas as travas foram acionadas.

O homem solicitou ajuda ao guarda Melo, que fazia ronda na região. O agente acionou um chaveiro próximo, que conseguiu destravar o veículo. Assim, o pai e o bebê seguiram viagem em segurança.

“São boas práticas como essa que precisamos sempre enaltecer e que nos dá a certeza de que a sociedade confia na Guarda Municipal de Volta Redonda e não hesita em solicitar a sua ajuda. Parabéns ao agente Melo, que agiu de forma rápida e eficaz”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.