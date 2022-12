Policiais da Deam prenderam homem de 35 anos no local de trabalho dele, no bairro São Lucas - Arquivo

Publicado 19/12/2022 19:34 | Atualizado 19/12/2022 19:34

Volta Redonda - Policiais civis da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda prenderam nesta segunda-feira (19), por volta de meio-dia, um homem de 35 anos - conhecido como “Monstrinho” - que estava no seu local de trabalho, no bairro São Lucas, por ameaçar uma companheira de trabalho, que interrompeu um breve relacionamento que eles tiveram. O suspeito enviou fotos com arma na cintura para a mulher, que procurou a Deam para denunciá-lo.

Durante a investigação do caso, os policiais descobriram que o homem tinha uma extensa ficha criminal, com anotações por homicídio, posse de armas e drogas, com condenações que somam mais de 20 anos de prisão. Os policiais civis também descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem.

Pelo perfil considerado perigoso, os agentes comandados pela delegada titular da Deam-VR, Juliana A. Oliveira da Costa, imediatamente começaram uma busca pelo suspeito, que foi encontrado no próprio local de trabalho. Segundo o registro da ocorrência, ele não ofereceu resistência à prisão. Ele revelou aos policiais que já havia cumprido 13 anos de prisão, mas disse que “não estaria mais nessa vida” e por isso estava trabalhando.

Perseguição

O suspeito preso também vai responder pelo crime de perseguição contra a colega de trabalho. Segundo a mulher informou aos policiais, ela e o suspeito saíram algumas vezes, e quando ela decidiu não dar mais continuidade ao relacionamento, ele ficou inconformado e passou a ameaçá-la repetidamente, dizendo inclusive “que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém” e que a mataria se fosse contrariado. De acordo com a mulher, na última mensagem ele enviou uma foto com uma arma na cintura, o que a fez procurar a Deam para registrar a denúncia.