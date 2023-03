Com investimento de R$ 4,1 milhões do Governo do Estado, projeto foi ideia do vereador Renan Cury, encampada pelo prefeito Neto - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 02/03/2023 14:07

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda vai licitar a construção do Hospital Veterinário, no próximo dia 5 de abril. A unidade ficará em um terreno de 3,5 mil m², na Rua 401, esquina com a Rua 6, no bairro Rústico. O hospital público para animais será construído em uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado. A obra foi um pedido do vereador Renan Cury ao prefeito Antônio Francisco Neto e ao secretário de Saúde do Estado, Dr. Luizinho.

O valor total estimado é de R$ 4.154.727,86. A unidade médica veterinária terá 760 m² e contará com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raio-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infecciosas; áreas de esterilização/higienização e canil.

Neto destacou que o apoio que o governador Cláudio Castro tem dado ao município é fundamental para poder manter Volta Redonda como referência de qualidade de vida também para os animais.

“O Hospital Veterinário de Volta Redonda será construído pelo Poder Público, mas custeado pelo Estado em seu funcionamento. A gente agradece muito ao governador Cláudio Castro, ao secretário de Saúde, Dr. Luizinho, e ao vereador Renan Cury. Sabemos que esta é uma demanda importante e sem dúvidas seremos referência também no bem-estar animal”, destacou.

O vereador Renan Cury também agradeceu ao secretário estadual de Saúde, ao governador e ao prefeito Neto, que ele elogiou pela atuação rápida e comprometida com o projeto.

“O prefeito não mediu esforços para liberar o terreno e buscar alternativas para o projeto sair do papel. O mandato é voltado para a causa animal, com o Castramóvel, a partir de emendas da deputada Soraia Santos e do então deputado Delegado Antônio Furtado. Levei a ideia da microchipagem dos animais castrados ao prefeito Neto e ele gostou. Em breve, poderemos ter mais avanços na causa animal em Volta Redonda”, celebrou o parlamentar.

Além do hospital, Volta Redonda já conta com um Castramóvel – veículo adaptado para realizar cirurgias de castração em cães e gatos. O trailer deve começar a auxiliar no serviço de castração de animais do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) a partir deste mês, zerando a fila de espera.