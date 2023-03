Escapamento adulterado é alvo de inúmeras denúncias nos canais de comunicação da prefeitura - Divulgação

Publicado 02/03/2023 14:33 | Atualizado 02/03/2023 14:37

Volta Redonda - Durante o mês de fevereiro, 65 veículos foram recolhidos ao Depósito Público Municipal de Volta Redonda, flagrados pelas ações de fiscalização do programa “VR em Ordem”, em trabalho integrado entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal (GMVR), 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), Base Integrada dos bairros Retiro e Aterrado, e programa Segurança Presente. Das 36 motos recolhidas, 12 tinham o escapamento adulterado (descarga aberta), que é alvo de inúmeras denúncias recebidas pelos canais de comunicação do governo municipal.

Os veículos encaminhados ao depósito – 36 motos, 28 automóveis e uma van – apresentaram diversas irregularidades que não puderam ser sanadas no local da abordagem. As 36 motocicletas foram removidas por irregularidades como condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou com a CNH de categoria diferente; veículo sem as placas de identificação e veículo não registrado. Dessas motos, 12 estavam com os escapamentos adulterados (descarga aberta), causando excesso de ruído.

Os automóveis foram apreendidos por estarem em situação de abandono, após proprietário não cumprir o prazo para recolhê-los; condutor sem a CNH; além de dois condutores flagrados por embriaguez ao volante e encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para as devidas providências.

“As ações das forças de segurança são realizadas em todos os bairros da cidade e seguem por tempo indeterminado. Parabéns aos agentes, que têm trabalhado com dedicação e feito a diferença, trazendo mais tranquilidade, principalmente quando tiram das ruas as motos barulhentas, que incomodam idosos, enfermos, crianças, autistas, entre outros”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.