Após participar do concurso Arigó Parede, o designer Jader Mattos foi um dos artistas selecionados para pintar o painelDivulgação

Publicado 26/10/2023 19:39

Volta Redonda - Levar cores para a cidade e incentivar a arte urbana, através do grafite, foram as premissas do projeto Polo de Street Art, de Volta Redonda. Após participar do concurso Arigó Parede, o designer Jader Mattos foi um dos artistas selecionados para pintar um painel, com nove metros de altura, no Beco do Arigó, na Rua 41-H, na Vila Santa Cecília. A pintura, que retrata a figura feminina na indústria, representada por uma mulher negra, foi finalizada nesta quarta-feira (25), e já pode ser conferida pelo público.

O projeto contou com três etapas: a primeira foi a seleção através do voto público; seguindo para o curso de formação em grafite, ‘Ninhos do Arigó’, no qual Jader foi um dos professores, juntamente com Guilherme Kozlowski, Hayala Garcia, Roberto Tommy e Alan de Paula; e por último o convite para a pintura no Beco do Arigó.

Jader Mattos falou sobre a inspiração para realizar sua pintura. “Essa pintura é uma releitura de um painel que ficava no viaduto da Avenida Amaral Peixoto, que foi apagado há alguns anos. Quis trazer essa figura feminina, como forma de homenagem, mostrando que o município não é somente desenvolvido por mãos masculinas, chamando atenção para a importância da presença feminina nesse cenário”, disse, reforçando que homenagem se estende a todas outras trabalhadoras, inclusive as que vivem do grafite.

O artista também falou sobre sua trajetória e paixão pela arte de grafitar, que surgiu em 2018. “Iniciei minha trajetória artística com desenho e pintura antes de vir morar em Volta Redonda. Hoje ministro cursos de desenho, pintura e grafite pelo Sesc-Rio, pelo Centro Cultural da Fundação CSN, entre outras instituições. Participei também de exposições como artista e também como curador. Busco, através do meu trabalho, abordar diferentes linguagens que vão de técnicas tradicionais de pintura ao desenho digital, passando pelo grafite e ilustrações de rótulos de produtos”, disse o artista.