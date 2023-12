Plataforma de economia criativa para capacitar jovens foi implantada em Volta Redonda pela Coordenadoria Municipal da Juventude - Divulgação/Secom PMVR

Plataforma de economia criativa para capacitar jovens foi implantada em Volta Redonda pela Coordenadoria Municipal da JuventudeDivulgação/Secom PMVR

Publicado 08/12/2023 20:39

Volta Redonda - Volta Redonda alcançou o segundo lugar no Estado do Rio de Janeiro pelo número de jovens que procuraram os cursos da Co.Liga Digital nesse mês de novembro. O município, com 521 matrículas registradas no período, ficou atrás apenas da capital carioca. A plataforma, uma escola de economia criativa com objetivo de capacitar os jovens, foi implantada em Volta Redonda pela Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) por parceria com a Fundação Roberto Marinho (FRM) e a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI).

A CoordJuv lançou a Co.liga Digital, em agosto de 2022, durante as comemorações pelo Mês da Juventude e, desde então, faz uma série de ações e campanhas para fortalecer a divulgação dos cursos. Além disso, desde o lançamento da plataforma, os jovens do município contam com uma rede de apoio para tirar dúvidas sobre a plataforma digital. Além de garantir acesso gratuito à internet para fazer os cursos.

A prefeitura municipal disponibiliza as estruturas da Estação Cidadania, na Rua 19, nº 135, no bairro Vila Rica/Tiradentes; do Telecentro do Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, 1.181; do Centro Oportunizar, na Rua 16, nº 245, na Vila Santa Cecília; além das unidades dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) que têm telecentros.

“Em 2023, a equipe da coordenadoria passou a percorrer as comunidades para apresentar a plataforma, passando por colégios estaduais e Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e, mais recentemente, nas escolas municipais, que atendem os anos finais do Ensino Fundamental”, falou Larissa Garcez, ressaltando que todo esse trabalho foi muito importante para que Volta Redonda se destacasse entre os outros municípios do estado pelo número de jovens que procuram a Co.Liga.

Somente na última semana de novembro, 62 alunos da Escola Municipal Walmir de Freitas, no bairro Santa Rita do Zarur, fizeram cursos da Co.Liga Digital, além de 32 que usaram a estrutura do Centro Oportunizar, na Vila.

A estudante Giovana, de 15 anos, já fez os cursos de Espanhol, Cinema e Direito Autoral. “Gostei muito e quero fazer mais. O certificado na hora pode ser anexado ao currículo na hora de tentar uma vaga no mercado de trabalho”, destacou. Poliana, também de 15 anos, fez capacitação em Arte Visual e Cinema e fez as aulas de Espanhol. “Poder usar o equipamento e a internet da escola me ajudou muito”, falou.

Para conhecer as oportunidades da Co.Liga, que além de cursos gratuitos, divulga editais, vagas de trabalho e mentoria de profissionais, basta acessar o site https://coliga.digital.