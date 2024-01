Caso foi no Aterrado, após PM de folga flagrar discussão entre dois homens, na Rua 1º de Maio - Divulgação/PMERJ

Publicado 25/01/2024 12:38 | Atualizado 25/01/2024 12:41

Volta Redonda - Um comerciante de 34 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (24) em Volta Redonda, após ser flagrado com uma pistola 9mm e tentar se passar por policial civil para justificar a posse do armamento. O caso foi registrado no bairro Aterrado, após um policial militar de folga - lotado no 33o Batalhão da PM, em Angra dos Reis - flagrar uma discussão entre dois homens, na Rua 1º de Maio.

O PM notou que, durante a discussão, uma pistola 9mm carregada caiu ao chão. O policial militar então foi abordar os dois homens e acionou o reforço de outros PMs. O comerciante de 34 anos afirmou que a discussão era sobre a venda de um automóvel, que a arma seria dele, se apresentando como policial civil. Com o reforço de outros PMs já no local, o comerciante foi revistado e os policiais encontraram mais uma munição de 9mm, intacta, no bolso dele. Ao verificar a documentação do homem, verificaram que ele não era policial, e sim comerciante.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 93a DP (Volta Redonda), onde permaneceu preso por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. O outro homem envolvido na discussão, de 39 anos, foi ouvido e liberado. A pistola 9mm, que estava com 12 munições no carregador, foi apreendida.