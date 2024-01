Veículo com placa de Nova Friburgo impedia acesso de cadeirante à própria casa e foi rebocado pela GMVR - GMVR/Secom PMVR

Publicado 25/01/2024 15:06

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda, após receberem denúncia, removeram um carro que estava estacionado de forma irregular e impedia o acesso de um cadeirante à rampa e a entrar em casa. O caso foi registrado na noite de quarta-feira (24), na Rua 58, no bairro Vila Santa Cecília.

O veículo, um Fiat Fiorino com placa de Nova Friburgo - região serrana do estado - estava estacionado em local proibido, obstruindo a saída de veículos e impedindo o acesso à residência de uma pessoa com deficiência (PCD). Como o condutor não estava no local, o carro foi removido pelo reboque da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e encaminhado ao Depósito Público Municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou a atuação da GMVR, que através de uma denúncia conseguiu atender rapidamente o chamado.

“A Guarda Municipal está 24 horas atenta a essas quebras de regras que atingem de forma contundente a população, especialmente neste caso que tinha como denunciante um cadeirante que mora próximo ao local e tinha seu direito de ir e vir impedido. As pessoas têm que respeitar a sinalização viária, isso favorece o deslocamento do pedestre com segurança. Os motoristas precisam entender que em alguns lugares a parada não é permitida, nem por um minuto”, frisou Luiz Henrique.

Em caso de qualquer irregularidade, a população pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone: 153.