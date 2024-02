Suspeitos presos e material apreendido foram encaminhados para a 93a DP (Volta Redonda) - Divulgação/PMERJ

Suspeitos presos e material apreendido foram encaminhados para a 93a DP (Volta Redonda)Divulgação/PMERJ

Volta Redonda - Policiais militares prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. De acordo com as informações da Polícia Militar, guarnições do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) e do P2 (Serviço Reservado), de posse de informações sobre o local, conseguiram deter os dois suspeitos na Rua Seis, por vota de 10h20.

A dupla foi flagrada com 20 frascos de loló; 78 sacolés de cocaína; R$ 100 em dinheiro; um rádio transmissor; e dois celulares.

Um dos suspeitos, de 28 anos, tem uma anotação criminal por tráfico de drogas, e o outro, de 35 anos, tem uma noatação criminal por lesão corporal. os presos e todo o amaterial apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para o registr da ocorrência.