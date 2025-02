O projeto é voltado para estudantes do terceiro ano do Ensino Médio da rede pública - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

O projeto é voltado para estudantes do terceiro ano do Ensino Médio da rede públicaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/02/2025 10:40

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) prepara o lançamento do “Passaporte Universitário”, que prevê curso gratuito de pré-vestibular/pré-Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O projeto é voltado para estudantes do terceiro ano do Ensino Médio da rede pública.

A princípio, serão disponibilizadas 60 vagas para o curso extensivo, que serão distribuídas por sorteio, que deve acontecer em março. A Sejuv está preparando um edital para o “Passaporte Universitário”, que ficará disponível para consulta no site da Prefeitura de Volta Redonda pelo endereço: www.voltaredonda.rj.gov.br e no Instagram: @sejuv_vr.

O curso terá seis meses de duração e a previsão de início é no próximo mês de abril. As aulas serão no período da noite, das 18h30 às 21h45, no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado.

“O objetivo é preparar a juventude de Volta Redonda para o Enem, uma das portas de entrada para o Ensino Superior. A mesma prova dá a oportunidade de entrar em diversas universidades, a critério do aluno. Quem tem as melhores notas têm direito às melhores oportunidades, tanto para a universidade particular quanto pública”, alertou o secretário da Sejuv, Munir Francisco Filho, lembrando que esse é mais um projeto desenvolvido para ampliar as oportunidades para os jovens do município.

Parcerias

O “Passaporte Universitário” tem a parceria das secretarias municipais de Educação (SME), Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Assistência Social (Smas) e Ordem Pública (Semop), além da FBG (Fundação Beatriz Gama) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Também estão juntos com a Sejuv para implantar a iniciativa a FOA (Fundação Oswaldo Aranha), o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), a escola KNN Idiomas e o IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro).