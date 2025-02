A SMPDA de Volta Redonda participou do Animal Health Veterinary Business Expo Forum, em São Paulo - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

A SMPDA de Volta Redonda participou do Animal Health Veterinary Business Expo Forum, em São PauloFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 26/02/2025 11:39

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) de Volta Redonda participou do Animal Health Veterinary Business Expo Forum, que aconteceu entre os dias 18 e 20 de fevereiro, em São Paulo. O evento é um dos mais estratégicos e influentes do mercado de saúde animal e reuniu médico-veterinários especializados nas diversas áreas da saúde dos pets, assim como gestores e empreendedores de hospitais, clínicas, laboratórios e centros de diagnósticos veterinários, influenciadores, autoridades governamentais e de classe, além de empresas do setor.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda, Paulinho AP, comentou sobre sua participação, citando que foram discutidas no evento maneiras de aumentar o acesso da população que não tem condições de arcar com as despesas veterinárias do seu animal, por meio de parcerias público-privadas.

Além disso, a SMPDA pôde conhecer estudos e avanços no tratamento da Esporotricose em gatos e Leishmaniose Visceral em cães – doenças graves que podem levar ao óbito dos animais se não tratadas corretamente.

“No Animal Health Veterinary Business Expo Forum conhecemos o trabalho de Lu Baldan. Ela atua com medicina comportamental aliada a estratégias que visam aumentar a taxa de adoções, e ganhamos um curso na área que com certeza será muito útil nas ações da secretaria. Outro projeto interessante que vimos foi o de recuperação de presos no cuidado de cães e gatos em situação de abandono. Essa iniciativa consegue alinhar a ressocialização dessas pessoas com os cuidados para os animais, sendo uma nova oportunidade de vida”, disse o secretário.

Políticas públicas

O Animal Health Veterinary Business Expo Forum também trouxe para apreciação a definição de políticas públicas a partir do Projeto de Lei (PL) 2230/2022, que regulamenta o cadastramento de animais de estimação e seus tutores, entre outras medidas. A mesa redonda teve participação da representante do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini; e Leonardo Napoli, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, entre outros representantes de instituições e governos.

"Vamos aproveitar muito o que vimos nesse Fórum Internacional de Veterinária. Tivemos muitas trocas com especialistas e representantes de outras cidades e estados, buscando sempre atualizar nosso conhecimento e aprimorar as ideias para desenvolver políticas públicas de qualidade que estejam de acordo com a realidade de Volta Redonda. O objetivo é que sejamos uma referência na causa animal, afinal, cuidar da saúde dos animais é cuidar da nossa saúde também", finalizou Paulinho AP.