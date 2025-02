O parque aquático da Ilha São João é opção de lazer para o carnaval - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 25/02/2025 12:36

Volta Redonda - Com a previsão de dias de sol e altas temperaturas, o Parque Aquático Municipal de Volta Redonda é uma das opções de lazer no feriado prolongado de Carnaval. As piscinas, na Ilha Pequena, ficam abertas de sábado (1º) até a terça-feira (4/3), das 8h às 17h, fechando na quarta-feira (5/3) para manutenção. A partir da quinta-feira (6/3), o parque volta ao horário normal de funcionamento, de terça-feira a domingo.

Para frequentar o parque é necessário apresentar carteirinha, acompanhada de documento de identidade e exame dermatológico em dia. É importante frisar que os associados têm até esta quinta-feira (27/2) para atualizar o exame médico antes do Carnaval. Para fazer o exame é necessário traje de banho, unhas livres de esmalte e sem gel.

Os exames são feitos no Parque Aquático às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, às 13h, e também às quartas-feiras, às 8h, mas não haverá médico entre os dias 2 e 4 de março. A secretaria do local também ficará fechada nesses três dias (2, 3 e 4/3).

Os menores de 14 anos só podem frequentar as piscinas acompanhados dos pais; e entre 14 e 17 anos podem frequentar sozinhos com autorização assinada pelo responsável na secretaria.

Como se associar

Quem quiser se associar ao Parque Aquático Municipal pode fazer a carteirinha na secretaria do local, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e das 13h às 17h. É necessário apresentar documento de identidade (RG), cadastro de pessoa física (CPF) e comprovante de residência – é obrigatório ser morador de Volta Redonda. Para mais informações, o interessado pode ligar para (24) 3512-9883.