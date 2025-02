Distribuição dos folhetos será na Avenida Amaral Peixoto, no Centro - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Distribuição dos folhetos será na Avenida Amaral Peixoto, no CentroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/02/2025 16:13

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promove ação pela proteção de crianças e adolescentes na Avenida Amaral Peixoto, Centro de Volta Redonda, a partir das 9h, na próxima quinta-feira, dia 27. Durante a caminhada, que conta com a participação de entidades governamentais e não governamentais que prestam serviço ao público infanto-juvenil, serão distribuídos folhetos educativos para sensibilizar a sociedade para o enfrentamento às violações de direitos com foco na violência sexual e no trabalho infantil, e conscientizar sobre os canais de denúncia.

A iniciativa, que está no calendário oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), faz parte da campanha do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes com tema “Pule, brinque e cuide. Unidos pela proteção de crianças e adolescentes”. Em Volta Redonda, a ação é promovida pela Comissão Municipal do Programa de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Competi), vinculada à Smas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), além da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que também faz parte da comissão.

“Nos mobilizamos para promover essa ação de enfrentamento à violação de direitos das crianças e dos adolescentes nesta época do ano porque, historicamente, nas festividades do Carnaval é comum ver aumento do número de casos. E o material preparado pela Smas mostra quais as violações mais comuns e onde solicitar ajuda caso alguém vivencie ou presencie alguma dessas situações”, explicou a coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Larissa Russoni Pena.

A campanha apresenta orientações e alertas sobre a prevenção e fiscalização a respeito da venda e consumo de álcool por crianças e adolescentes; o estímulo à identificação e notificação do desaparecimento de crianças de forma rápida; e ainda o chamamento pela vacinação de crianças para curtirem a folia de forma segura e protegida.

Trabalho infantil

O trabalho infantil é uma grave violação de direitos e expõe crianças e adolescentes a uma série de riscos físicos, psíquicos e emocionais, além de ser fator determinante para o baixo rendimento escolar, contribuindo, inclusive, para o abandono da escola. As crianças e adolescentes têm direito a uma infância sem trabalho, com alimentação e educação de qualidade, saúde, lazer e moradia digna.

A secretária de Assistência Social de Volta Redonda, Rosane Marques, lembra que Volta Redonda, para assegurar esses direitos, possui iniciativas pioneiras como o projeto “Protegendo a Infância e a Adolescência” e o “Programa Cadastro Jovem Aprendiz VR”, que podem ser acessados pelos serviços da secretaria como os Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

“Venha ser folião do bloco de Proteção de Crianças e Adolescentes, neste Carnaval, entre na campanha ‘Pule, Brinque e Cuide’ e vamos todos unidos pela proteção de crianças e adolescentes”, pediu a secretária Rosane Marques.

“Nós da Ordem Pública temos criado ferramentas no sentido de garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Hoje temos a Patrulha Escolar, que acompanha de perto o dia a dia das escolas e de toda a comunidade escolar; e agora criamos a Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente, um serviço capacitado para atuar em qualquer situação de conflito social que envolva esse público-alvo. Caso vivencie ou presencie algum ato de violação dos direitos da criança ou do adolescente, entre em contato conosco. Estamos juntos nesse bloco”, falou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Para denunciar

Todo mundo é responsável pela infância e adolescência. Ao vivenciar ou presenciar qualquer violação de direitos de crianças e adolescentes, denuncie pelo Disque 100; entre em contato com o Conselho Tutelar I: (24) 99936-0010 ou o Conselho Tutelar II: (24) 99938-1589 ou 08000250485; ou com a Patrulha de Proteção à Criança e ao Adolescente pelo número (24) 99290-7301.

Também é possível fazer a denúncia pelas delegacias especializadas da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal; e para crimes na internet, acesse o site new.safernet.org.br/denuncie. Em Volta Redonda, você consegue orientação também no Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) pelo número (24) 98143-0097.