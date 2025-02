No último mutirão foram feitas mais 15 cirurgias no Hospital São João Batista - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

No último mutirão foram feitas mais 15 cirurgias no Hospital São João BatistaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/02/2025 14:14

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, realizou no último fim de semana mais um mutirão de cirurgias. Quinze pacientes foram submetidos a procedimentos ortopédicos entre sexta-feira (21) e sábado (22), e todos já receberam alta.

Desse total, sete pacientes foram operados na sexta-feira pelos médicos ortopedistas Paulo Henrique e Flávio Reis, que também é diretor-médico do HSJB. Com idades entre 29 e 80 anos, eles passaram por cirurgias como artroplastia de joelho, osteossíntese de fratura de rádio, artroscopia de joelho (duas), osteossíntese de fratura de tornozelo, osteossíntese de fratura de punho e limpeza mecânica com desbridamento (remoção de tecido necrótico, infectado ou inviável da ferida, que pode impedir a cicatrização).

Outros oito pacientes, com idades entre 41 e 86 anos, foram operados no sábado pelos doutores Túlio e Flávio Reis. Entre os procedimentos realizados estão videoartroscopia de joelho, artroplastia reversa de ombro (em dois pacientes), artroplastia de joelho, osteossíntese de fratura radial distal, videoartroscopia de ombro, osteossíntese de fratura transtrocantérica do fêmur esquerdo e osteossíntese de fratura do fêmur proximal esquerdo.

O Hospital São João Batista (HSJB) vem ampliando o acesso à saúde em Volta Redonda com a realização de mutirões de cirurgias. A iniciativa tem permitido aumentar o número de procedimentos oferecidos à população, beneficiando tanto pacientes que aguardam por intervenções eletivas quanto aqueles que necessitam de atendimento emergencial.

Como unidade de pronto atendimento, o HSJB equilibra a demanda entre casos agendados e urgências, garantindo maior eficiência e agilidade no cuidado com a saúde dos moradores do município.

“Os mutirões têm sido uma estratégia fundamental para reduzir filas de espera e otimizar o uso da estrutura hospitalar, reforçando o compromisso do São João Batista com o bem-estar dos moradores da região. É uma ação que se mostrou um sucesso, e agradeço aos médicos que se dedicam a esse trabalho, assim como à Direção do hospital”, declarou o prefeito Antonio Francisco Neto.