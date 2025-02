Setor de cultura recebeu um investimento de mais de R$ 1 milhão - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/02/2025 10:56

Volta Redonda - O setor cultural de Volta Redonda recebeu neste mês de fevereiro investimentos de aproximadamente R$ 1,5 milhão, pagos pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), com recursos enviados pelo Ministério da Cultura e provenientes da lei federal que instituiu a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – mais conhecida como Lei Aldir Blanc. De acordo com o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, a injeção desta quantia impacta de forma positiva a economia criativa da cidade, beneficiando de forma direta e indireta mais de 250 artistas de Volta Redonda.

“A lei é federal, os municípios apresentam um plano de ação, o ministério aprova e recebemos a verba. Em seguida, realizamos reuniões com o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPCVR) e com a sociedade civil através de reuniões ampliadas e audiência pública. É importante ressaltar que o objetivo destas reuniões é discutir com o setor cultural quais editais serão lançados e como serão aplicados os recursos federais na cidade”, explicou o secretário, destacando que todos os processos de operacionalização da lei já foram feitos e os artistas contemplados já foram pagos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, ao todo, serão realizados durante este ano 44 projetos culturais com acesso gratuito para a população, nos segmentos da música, dança, teatro, cultura afro, artes visuais, artesanato, entre outros. Todos os projetos respeitarão os critérios de acessibilidade, garantindo a ampla participação das pessoas.

Além disso, a população terá acesso a oficinas e workshops culturais gratuitos, que serão realizados obrigatoriamente nos bairros periféricos da cidade. Desta forma, as atividades culturais serão descentralizadas e chegarão a todos os bairros.

“A PNAB representa uma oportunidade histórica para estruturar o Sistema Nacional de Cultura, principalmente o financiamento à cultura no Brasil, com repasses anuais de R$ 3 bilhões aos entes federativos, totalizando R$ 15 bilhões até 2027. A participação ativa do Conselho e da comunidade cultural foi muito importante para que os editais atendessem às necessidades e desafios enfrentados pelos profissionais e artistas de Volta Redonda”, afirmou Aline Marah Ribeiro, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Volta Redonda.

O secretário de Cultura de Volta Redonda ressalta ainda que os 44 projetos deste ano serão realizados exclusivamente por artistas de Volta Redonda, valorizando esses profissionais, além de fomentar a economia criativa da cidade.

“E como esses artistas contratam uma média de cinco pessoas para trabalharem em cada projeto, teremos seguramente de 200 a 250 profissionais da cultura sendo beneficiados. Isso sem falar que o fomento cultural movimenta e beneficia toda uma cadeia produtiva que incluem lojas, pequenos produtores, artesãos, hotéis, restaurantes, entre outros”, contou Anderson de Souza.

Um dos contemplados da PNAB é o produtor cultural Celso de Carvalho Francisco. “Para nós, produtores e artistas da cidade, a PNAB nos permitiu desenvolver projetos e leva-los ao encontro da população. Isso potencializa o desenvolvimento da arte, além de gerar emprego e renda”.

Premiando quem promove e propaga a cultura em Volta Redonda

Os recursos da Lei Aldir Blanc se somam também a recursos próprios do município para premiar e valorizar quem faz a cultura acontecer na cidade, que são os Mestres e Mestras da Cultura. Como parte da PNAB e do Sistema Municipal de Cultura, 30 personalidades de Volta Redonda, que ao longo dos anos vêm dedicando o seu trabalho de forma a propagar e promover a cultura popular em nossa cidade, também foram premiadas.

“Eles fazem com que a cultura não desapareça, se perpetue. Trabalham no dia a dia e não precisam elaborar projeto para serem contemplados, já são a cultura viva, formando novos fazedores de cultura. Essa premiação é um merecido reconhecimento àqueles que trabalham de forma incansável pela história e construção da identidade cultural de Volta Redonda”, afirmou o secretário Anderson de Souza.