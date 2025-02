A qualificação foi realizada pelas assessorias técnicas de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Promoção de Políticas de Igualdade de Gênero - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/02/2025 12:10

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda promoveu neste mês a qualificação da nova Patrulha de Garantias Fundamentais, composta por agentes públicos da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). A qualificação foi realizada pelas assessorias técnicas de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Promoção de Políticas de Igualdade de Gênero.

A assessora de Promoção da Igualdade Racial, Juliana Sampaio, comentou como é feita essa qualificação. “A Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos promoveu uma formação essencial sobre igualdade racial, voltada especialmente para a Patrulha de Garantias Fundamentais. A formação teve como objetivo capacitar a nossa equipe do município para o enfrentamento do racismo estrutural, racismo institucional e o imaginário do negro, temas fundamentais para garantir a efetividade dos direitos humanos.”

Juliana Sampaio acrescentou que durante o treinamento dos agentes foram abordados alguns tópicos: “Racismo estrutural, no qual estudamos como o racismo está profundamente enraizado nas estruturas da sociedade e como isso impacta o acesso da população negra a direitos fundamentais como educação, saúde e trabalho. Abordamos o racismo institucional, onde refletimos sobre as instituições, muitas vezes de forma inadvertida, reproduzirem práticas discriminatórias e perpetuarem desigualdades raciais dentro de sistemas como segurança pública e educação”, frisou.

Juliana Sampaio falou também a respeito do ‘Imaginário do Negro’. “Discutimos o imaginário do negro, as representações e estereótipos que cercam a população negra na sociedade, influenciados pela mídia, cultura e história e como isso afeta a forma como as pessoas negras são tratadas. Visamos o fortalecimento das práticas de garantia de direitos com o intuito de capacitar os membros da Patrulha de Garantias Fundamentais, para lidar de forma mais eficaz com as demandas de enfrentamento do racismo e garantir que todas as pessoas sejam respeitadas, independentemente de sua raça”.

Diversidade de Gênero

A assessora técnica de Políticas de Promoção da Diversidade de Gênero, Thamires Torres, destaca os pontos citados na formação dos agentes públicos:

“Dialogamos com os guardas da nova Patrulha de Garantias Fundamentais sobre racismo, intolerância religiosa e diversidade de gênero, bem como sobre as situações de violência que mais acometem a população negra, os povos de matriz africana e LGBTI+, e como a segurança pode atuar para garantir os direitos das pessoas que historicamente foram tão invisibilizadas e tiveram seus direitos negados. Os agentes estão sendo formados para compreender as necessidades e diversidades de cada segmento. Dessa forma, a população poderá buscar a patrulha sabendo que estes são seus aliados e irão defender os seus direitos no município de Volta Redonda. A Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos estará sempre à disposição da Secretaria de Ordem Pública e de toda a sociedade civil para contribuir no combate a todas as formas de preconceito, racismo, LGBTIfobia e violências”, concluiu Thamires.

De acordo com o comando da Guarda Municipal, a parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos fortalece o compromisso da GMVR em promover uma sociedade mais justa e inclusiva para todos, seguindo firme na construção de um futuro livre de discriminação e com respeito a todos os direitos da pessoa humana, lembrando que Volta Redonda é uma cidade que faz parte do Pacto das Cidades Antirracistas e comprometida na busca por justiça social e equidade.