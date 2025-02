O evento aconteceu no Shopping Park Sul, em Volta Redonda - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

O evento aconteceu no Shopping Park Sul, em Volta RedondaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/02/2025 12:44

Volta Redonda - O Shopping Park Sul, em Volta Redonda, foi transformado em um verdadeiro palco de alegria e diversão no último sábado, dia 22, com a realização do “CarnavAU”. O evento, que fez história na cidade, atraiu cerca de 50 animais, todos fantasiados, e proporcionou momentos especiais para toda a família. Promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o shopping, o evento garantiu um ambiente seguro e acolhedor para os pets e seus tutores.

O “CarnavAU” trouxe uma programação diversificada, com atividades como desfile de fantasias, brincadeiras interativas, sorteios de brindes, distribuição de amostras e música especialmente pensada para o bem-estar dos animais. As atrações, como a piscina de bolinhas, o escorrega e as brincadeiras ao ar livre, fizeram sucesso entre os pets, garantindo diversão a cada momento. A presença do Palhaço Perninha trouxe ainda mais animação, encantando tanto os animais quanto suas famílias.

Ana Andrade, chefe de fiscalização da SMPDA, destacou a importância do evento para estreitar ainda mais os laços entre tutores e seus pets, proporcionando uma experiência única de interação e diversão.

"Esse evento foi uma excelente oportunidade para os tutores se conectarem ainda mais com seus animais, criando memórias especiais e aproveitando momentos de alegria e diversão ao lado dos seus pets. O sucesso foi absoluto", afirmou Ana Andrade.

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal também aproveitou a ocasião para fornecer informações sobre os serviços oferecidos pela pasta e orientar os tutores sobre o que caracteriza maus-tratos aos animais, contribuindo para a conscientização sobre a responsabilidade no cuidado com os pets. O secretário de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, ressaltou a importância de momentos como esse, que promovem o lazer e a interação entre tutores e seus animais de forma segura e divertida.

"Foi uma excelente oportunidade para os tutores e seus bichinhos se divertirem nesta época de carnaval, com toda a segurança e conforto. Seguiremos incentivando a participação de todos nesses eventos, que são momentos de lazer para toda a família", afirmou Paulinho AP.