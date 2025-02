O destino escolhido foi a praia do Jabaquara, em Paraty - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/02/2025 12:29

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda proporcionou um domingo especial para 22 pessoas com deficiência – incluindo sete cadeirantes – e seus familiares. A praia do Jabaquara, em Paraty (RJ), foi o local escolhido, pois tem águas calmas, sendo ideal para atividades com eles. O ônibus adaptado – Transporte Cidadão – da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e uma van da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) deram apoio no transporte com os PCDs.

Thiago Lopes da Silva é cadeirante e foi um dos participantes do passeio. Ele destacou a importância da inclusão em todos os lugares, principalmente em áreas para a diversão e o lazer.

“Estava um dia lindo, ensolarado e perfeito. Deus é muito bom! Só tenho que agradecer à prefeitura por ter nos oferecido essa atividade. Isso nos alerta que pessoas com deficiência podem e devem estar onde elas quiserem, por que não deficiente na praia? O que tivermos aqui é acessibilidade na veia”, comentou Thiago, que é presidente da Copenea (Cooperadores com Necessidades Especiais e Amigos de Volta Redonda).

O secretário da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, Washington Uchôa, comentou que haverá outros passeios acessíveis priorizando lugares que tenham condição de receber as PCDs.

“Estamos realizando um levantamento na região e no estado para mapearmos os locais para recebê-los. No próximo mês, o município de Itatiaia (RJ) vai inaugurar uma cachoeira acessível, vamos incluir na nossa rota esse destino e outros. Tivemos um domingo muito agradável, eu os acompanhei e pude notar de perto a alegria deles na praia. Meu papel é estar junto e inclui-los no que for preciso”, disse Washington Uchôa.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, comentou que esse passeio foi transformador na criação de memórias afetivas para as pessoas com deficiência.

“Volta Redonda faz um trabalho de excelência com as pessoas com deficiência, temos uma secretaria totalmente voltada a elas, com uma série de atividades que vão desde o lazer à formação acadêmica e o mercado de trabalho”, citou o prefeito.