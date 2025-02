As obras estão na fase final - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 25/02/2025 10:37

Volta Redonda - O novo laboratório do programa Farmácia Viva, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, está com as obras praticamente concluídas, faltando apenas ajustes finais. O espaço, localizado na sede da Fundação Beatriz Gama (FBG), no bairro Retiro, contará com beneficiamento de plantas medicinais, envolvimento da agricultura local e produção de remédios fitoterápicos para atender usuários da rede pública de saúde.

Com cerca de R$ 150 mil em investimentos, a obra envolveu a construção de uma nova calçada e uma nova cobertura de acesso; instalação de novos revestimentos cerâmicos, novo forro de gesso, novas portas e janelas, novas telas para as janelas; revisão das instalações hidráulicas e elétricas existentes; pintura das paredes internas e externas; e pintura de portas e grades existentes.

Depois de pronta, a Farmácia Viva contará com uma área de 273 m², incluindo recepção; sala administrativa; salas para recebimento das plantas medicinais, processamento de fitoterápicos, armazenamento/quarentena, controle de qualidade, preparação e paramentação; além de área de dispensação, vestiários, sanitários e dois depósitos de material de limpeza.

“O mobiliário já foi comprado, e logo poderemos inaugurar esse espaço tão importante no desenvolvimento da Política Municipal de Práticas Integrativas e Complementares ao SUS (Sistema Único de Saúde), por meio do Arranjo Produtivo Local em Plantas Medicinais. Com isso, a capacidade de produção esperada será de 2 mil sachês/ano de cada espécie”, explicou Fabíola Angelita Martins, coordenadora da Área Técnica de Práticas Integrativas da SMS.

Com a obra concluída, o município garantirá o acesso dos usuários do SUS a fitoterápicos de qualidade, seguros e eficazes, conforme recomendado pela Política e pelo Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

Farmácia Viva

A Farmácia Viva é um modelo de farmácia que inclui desde o beneficiamento da planta medicinal, envolvendo a cadeia produtiva com a agricultura local, até o produto final, que é o fitoterápico, medicamento feito com plantas medicinais. O público-alvo é formado por usuários do SUS, por meio da Atenção Primária. O laboratório de beneficiamento será na Fundação Beatriz Gama, e a dispensação ocorrerá nas farmácias das unidades de saúde.

“Além do novo laboratório, Volta Redonda também será beneficiada com recursos federais para plantas medicinais, cerca de R$ 130 mil, com base na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O programa já beneficia a população e vai poder ajudar muito mais, principalmente quem mais precisa”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.