Usina já proporcionou uma economia de quase R$ 300 mil para a cidadeFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 24/02/2025 17:29

Volta Redonda - Inaugurada em 28 de junho da 2024, a Usina Fotovoltaica Miguel Archanjo da Rosa, no bairro Roma, em Volta Redonda, já proporcionou ao município uma economia de quase R$ 300 mil no consumo de energia elétrica. Fruto de uma parceria com a concessionária de energia Light, por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulamentado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), o empreendimento já permitiu à prefeitura abater um total de R$ 298.850 do que deveria pagar pelo consumo de 19 unidades da rede municipal de ensino, além da sede da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Explicando: com um total de 832 painéis fotovoltaicos, a produção de energia elétrica da usina é integrada à rede da Light. A partir da produção mensal, é calculado o valor que a prefeitura deveria receber da concessionária, e que é compensado do montante a pagar pelas escolas e creches sob responsabilidade da SME – a estimativa inicial é que a compensação seja de 80%, em média, de cada unidade. Esse abatimento teve início em abril do ano passado, quando a usina começou a operar, ainda em fase de testes.

As medições oficiais de consumo tiveram início em julho, e desde então a usina fotovoltaica produziu energia elétrica originária do Sol em cinco dos sete meses de operação. No total, a produção foi 28,46% acima do esperado para o período entre julho de 2024 e janeiro de 2025 – 231.188 kWh (Quilowatts-hora) contra 179.969 kWh, o que resultou numa economia ainda maior para o município. Em janeiro, por exemplo, a produção foi de 33.350 kWh, sendo que a estimativa inicial era de 27.503 kWh.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, os números já obtidos pela usina fotovoltaica são importantes, pois, além da economia, apontam um novo caminho para uma geração de energia limpa.

“Quando inauguramos a usina, eu disse que a Light é uma grande parceira da prefeitura. Esse projeto é fruto da confiança que eles têm em nosso trabalho, que incluiu a instalação de lâmpadas de LED em 90 escolas. E são investimentos que geram economia, pois podemos investir esses quase 300 mil reais para outras melhorias para nossa população graças ao investimento da Light na geração de energia limpa”, frisou Neto.

A usina

Situada nas proximidades do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), a Usina Fotovoltaica Miguel Archanjo da Rosa conta com 832 placas fotovoltaicas, responsáveis por captar e converter a luz solar em energia elétrica. Com todas as placas em operação, a usina tem capacidade para gerar até 282 quilowatt-pico (kWp) de energia, e estimativa de vida útil de 25 anos.

O projeto recebeu um investimento total de aproximadamente R$ 2 milhões. A Prefeitura de Volta Redonda contribuiu com a cessão do terreno e pouco mais de R$ 500 mil, enquanto o Programa de Eficiência Energética (PEE) da Light – que apoia iniciativas inovadoras alinhadas às estratégias da empresa para promover o uso eficiente de energia – investiu R$ 1,5 milhão.

Além da usina fotovoltaica, o PEE da Light destinou cerca de R$ 3,2 milhões para projetos em Volta Redonda. Um dos destaques foi a substituição de 27.609 pontos de iluminação em 90 escolas da rede municipal de ensino por lâmpadas de tecnologia LED, mais eficientes e econômicas. Essa ação foi viabilizada por meio de uma Chamada Pública de Projetos, desenvolvida em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Light.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, afirma que essa iniciativa reforça o compromisso de Volta Redonda com a sustentabilidade e a eficiência energética, trazendo benefícios ambientais e econômicos para a cidade.

“Não apenas executamos o projeto, como também treinamos os professores e distribuímos folders para os estudantes, para que conhecessem a iniciativa e levassem a conscientização do consumo consciente para suas casas. É um programa que, desde o seu início, tem se mostrado um sucesso”, declarou o secretário.