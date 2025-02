A aula inaugural aconteceu no auditório do UGB - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

A aula inaugural aconteceu no auditório do UGBFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 25/02/2025 11:49

Volta Redonda - Os 86 alunos da terceira turma do projeto “Diploma Cidadão”, parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), e o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), tiveram a aula inaugural do curso superior de Administração na noite dessa segunda-feira (24). O “Diploma Cidadão” oferta de forma gratuita a faculdade, que tem duração de quatro anos, para pessoas com deficiência (PCDs).

A aula aconteceu no auditório do campus Aterrado do UGB, onde o curso é ministrado, e reuniu estudantes com deficiência auditiva, visual, física e intelectual, além de autistas, que farão a faculdade. E para facilitar a compreensão de todos durante a cerimônia, intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) traduziram os discursos para os surdos e todos os componentes da mesa fizeram autodescrição para os cegos.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, prestigiou os alunos da terceira turma do “Diploma Cidadão”. “Parabéns a todos vocês que tiveram coragem para dar o primeiro passo. Sabemos que o caminho não vai ser fácil, mas, por favor, não desistam. Quero ver todos vocês na formatura daqui a quatro anos, preparados para o mercado de trabalho e empregados. Me comprometo a seguir conseguindo estágio e trabalho para vocês, assim como fiz com a primeira turma, que forma agora em julho, e a segunda turma”, afirmou.

Neto também fez questão de agradecer o empenho da equipe da SMPD, principalmente do secretário Washington Uchôa, e da subsecretária Eliete Vasques; além da dedicação dos profissionais do UGB que fazem o curso acontecer, citando a pró-reitora do centro universitário, Elisa Alcântara.

O secretário Washington Uchôa disse que era uma noite especial. “Fico feliz de ver uma nova turma de pessoas com deficiência ingressando na faculdade. Volta Redonda é a única cidade que dá essa oportunidade a elas. Em 2021, quando a SMPD foi criada, o prefeito nos fez o desafio de tornar Volta Redonda referência de inclusão no país e estamos no caminho certo”, falou.

A subsecretária Eliete Vasques lembrou aos novos alunos que, com dedicação e apoio das equipes da SMPD e do UGB, é possível conquistar o “canudo”. “A primeira turma termina o curso agora em julho de 2025 com 28 formandos; no ano que vem, mais 28 estudantes com deficiência vão se formar. E queremos aumentar esse número com essa terceira turma”, disse.

A pró-reitora do UGB, Elisa Alcântara, afirmou ser um privilégio receber esse projeto. “Foi um desafio para nós implantar o ‘Diploma Cidadão’, mas a dedicação e competência dos nossos profissionais e a parceria com a SMPD tornou isso possível. Temos orgulho de fazer parte, de mudar a vida dessas pessoas”, afirmou.

Pelos estudantes, falaram Luiz Henrique Oliveira, que é surdo e integra a primeira turma do “Diploma Cidadão”, e Priscila Oliveira, que é cega e está começando as aulas agora.

“Antes de começar o curso de Administração, trabalhava como mecânico e hoje já atuo na área que escolhi para me dedicar. O percurso não é fácil, principalmente no início, mas vale muito a pena insistir. Não desistam!”, pediu Luiz Henrique.

Priscila Oliveira agradeceu ao prefeito Neto e ao UGB pela oportunidade e prometeu se dedicar ao curso. A estudante também agradeceu pela base conquistada na Escola Municipal Especializada Hilton Rocha, unidade voltada para pessoas com deficiência visual, que fica no bairro Voldac.

“Desejo sucesso para todos. A capacitação profissional é fundamental para que possamos ocupar as vagas que o mercado de trabalho oferece”, completou Priscila.

Também participaram da aula inaugural a diretora da Escola Hilton Rocha, Vera Lúcia Ferreira Cruz; Luciana Xavier, da pasta para Autismo da SMPD; o ex-prefeito de Rio Largo (AL), Antônio Lins, que visitava Volta Redonda; a gestora estadual da Federação das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Márcia Rocha; além do pastor Douglas de Paula, da Igreja Presbiteriana Aliança.