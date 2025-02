Cerca de 265kg de alimentos foram arrecadados em fevereiro - Foto: Divulgação - Instituto Dagaz

Cerca de 265kg de alimentos foram arrecadados em fevereiroFoto: Divulgação - Instituto Dagaz

Publicado 25/02/2025 10:53

Volta Redonda - No mês de fevereiro, o Instituto Dagaz realizou uma importante ação solidária ao arrecadar 265kg de alimentos no CEASA de Paty do Alferes. A distribuição dos alimentos ocorreu no dia 14, levando alívio e suporte essencial para diversas famílias que foram contempladas. Essa ação foi viabilizada por meio do Programa Banco de Alimentos (PAB) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), ambos fundamentais para combater a fome e promover a segurança alimentar na região. Graças a essa iniciativa, foi possível atender 50 famílias, garantindo uma alimentação equilibrada e saudável para aqueles que enfrentam a insegurança alimentar.

"É fundamental a a ação das instituições nesse papel de suprir as necessidades das famílias que precisam de complementar os valores nutritivos na alimentação, quem tem fome tem pressa." Afirma Marinez Fernandes, fundadora, gestora e diretora executiva do Instituto Dagaz.

Só no ano de 2024, o Instituto Dagaz arrecadou mais de 3 toneladas de alimentos, beneficiando cerca de 200 famílias no ano passado.

O Instituto Dagaz se destaca pelo trabalho social que desenvolve, reforçando seu compromisso com a comunidade, inclusive, na luta contra a fome. A arrecadação e distribuição de alimentos são parte de uma série de iniciativas que visam proporcionar mais dignidade e qualidade de vida para famílias.

"Vale ressaltar que as doações de alimentos não apenas ajudam indivíduos, mas fortalecem a coesão social, criando uma rede de apoio. Também ajudam a reduzir o desperdício de alimentos, garantindo que produtos em boas condições e nutritivos cheguem a quem precisa.”, disse Juliana Silva, assistente social do Instituto.

Com o apoio desses programas e a mobilização de voluntários, o Instituto Dagaz reafirma a missão pelo cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS, promovido pela ONU, onde um dos itens tem a missão de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a saúde e o bem-estar.

Você também pode ajudar

Se você é proprietário de comércio ou distribuidora e quer ajudar o Instituto Dagaz e o Banco de Alimentos a levar uma alimentação mais saudável e nutritiva as famílias, é simples, fale com a gente através do telefone (24) 3016-0777 e iremos até o estabelecimento realizar a coleta.