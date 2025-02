Material será distribuído pela Semop aos maiores de 60 anos - Foto: Thiago Santos/Semop

Publicado 25/02/2025 11:55

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda criou um bóton para fortalecer o combate à violência aos idosos e ampliar a divulgação do canal de denúncia. O material, que traz estampado o 197 – telefone do Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai) da Polícia Civil –, será distribuído pela Semop aos maiores de 60 anos.

Antes de realizar o lançamento oficial, o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, convidou alguns idosos para apresentar a novidade. Ele destacou que a medida faz parte de todo um movimento pelo fortalecimento dos direitos e proteção dos idosos, que incluem palestras e ações educativas.

“Não temos medido esforços na defesa e garantia dos direitos dos idosos em Volta Redonda. A divulgação do 197 é mais um movimento que estamos realizando para encurtar a distância entre o problema e a solução. Só dessa forma, com informação, vamos frear a violência”, disse Coronel Henrique.

Maior conhecimento público

Coronel Henrique ressaltou que esse trabalho da Semop visa levar informação para combater a violência diariamente. Para o secretário, é importante que qualquer pessoa seja capaz de identificar uma situação de abuso contra os idosos e procure os canais apropriados de denúncia.

“Temos um trabalho consistente na proteção com a Patrulha do Idoso, com atividades e palestras sobre o Estatuto da Pessoa Idosa diariamente. Queremos que todos os moradores de Volta Redonda conheçam o serviço de proteção, além de serem capazes de reconhecer uma situação de violência, procurando a ajuda necessária, seja através da Patrulha do Idoso, do Nuai na delegacia da Polícia Civil, da Assistência Social Jurídica da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social) ou do Disque Direitos Humanos, o Disque 100 (serviço nacional)”, concluiu Coronel Henrique.