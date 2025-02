A palestra foi realizada no Rotary Club de Volta Redonda - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 25/02/2025 15:39

Volta Redonda - O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, realizou nessa segunda-feira, dia 24, na Casa da Amizade, no Rotary Club de Volta Redonda Norte, no bairro Jardim Primavera, uma palestra mostrando os avanços na segurança pública da cidade após a criação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O evento contou com a presença do presidente do Rotary Volta Redonda Norte, José Português, do comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), tenente-coronel Moisés Sardemberg, e do delegado da Polícia Federal de Volta Redonda, Pedro Rocha, além de associados e visitantes.

Coronel Henrique mostrou os resultados alcançados desde a criação da Semop, em outubro de 2021, e reforçou a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança do município e o apoio incondicional que vem recebendo da população.

“A Secretaria Municipal de Ordem Pública tem apresentado resultados expressivos na redução dos índices de criminalidade, com Volta Redonda atingindo recordes históricos desde a fundação do ISP (Instituto de Segurança Pública), em 2003. Temos realizado um trabalho integrado com todas as forças de segurança do município e contando com o apoio da população de bem. Entendemos que não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. E é essa segurança de proximidade que estamos promovendo em Volta Redonda”, disse Coronel Henrique.

Investimentos e parceria com o Estado

O secretário destacou o investimento promovido pelo Poder Público municipal na Segurança Pública, que contou com a aquisição de mais de 25 novas viaturas; o ingresso de novos agentes na Guarda Municipal; o convênio com o Governo do Estado, que possibilitou a contratação pela prefeitura de policiais militares para atuarem em seus dias de folga, através do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança); e a implantação do programa “Operação Segurança Presente”.

Coronel Henrique citou ainda a realização de ações estratégicas integradas, que contam com a aplicação da tecnologia no combate e prevenção ao crime – como as mais de 1.700 câmeras e o sistema de reconhecimento facial, que foram fundamentais para retirar das ruas foragidos da Justiça de forma inteligente e eficaz.

“O prefeito Neto é um visionário e sempre nos apoiou em todos os avanços que tivemos que fazer na segurança pública de Volta Redonda. Avançamos muito através de todos os investimentos feitos, e ainda iremos avançar ainda mais”, disse Coronel Henrique, referindo-se à construção do Batalhão de Ação com Cães (BAC), à modernização do quartel da Guarda Municipal e a aquisição de drones que irão auxiliar as forças de segurança da cidade em operações diurnas e noturnas.

O presidente do Rotary Club de Volta Redonda Norte, José Português, agradeceu a presença do Coronel Henrique, citando que os fatos apresentados pelo secretário foram de extrema importância.

“Coronel Henrique trouxe dados importantes sobre tudo o que está sendo realizado na nossa cidade, do aspecto da segurança pública. Ficamos muito felizes em recebê-lo, e também juntamente com outras autoridades que estiveram presentes. Parabéns ao Coronel Henrique, que representa maravilhosamente a segurança da nossa cidade”, concluiu.