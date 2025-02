Ex-vereador Temponi é absolvido pelo TJ do Rio - Foto: Reprodução/internet

Ex-vereador Temponi é absolvido pelo TJ do RioFoto: Reprodução/internet

Publicado 26/02/2025 09:18

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 25, o ex-vereador de Volta Redonda Vander Temponi foi absolvido, por unanimidade, pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal Justiça do Rio de Janeiro, por suposto pagamento de ‘rachadinha’ durante o seu mandato de vereador (2021/2024), a decisão ainda cabe recurso.

Temponi foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado em abril de 2024, enquanto ainda exercia o cargo de vereador, decisão que foi proferida pelo juiz da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio, Alexandre Abrahão Dias Teixeira, e também, devolver R$ 105 mil aos cofres públicos.

“A acusação que estava sendo imputada contra eles, referente à prática da ‘rachadinha’, não ficou comprovada como crime, segundo as provas contidas nos autos. As evidências eram frágeis para confirmar a existência desse esquema, que era o foco da denúncia do Ministério Público”, explicou Márcio Delambert, advogado do ex-vereador.