Um equipe do BAC participou da operação desta terça-feira, 25Foto: Divulgação

Publicado 25/02/2025 19:13

Volta Redonda - Na manhã desta terça-feira, dia 25, a Operação de Inteligência identificou elementos realizando venda de drogas, no bairro Três Poços. Logo após a identificação, equipes do GAT I e GAT II, juntamente com o BAC (Batalhão de Ações com Cães) e o GAM, participaram da operação, que foi realizada na Av. Paulo Erlei Alves Abrantes.

Com auxílio de drone do GAM, e também, os cães do BAC, os agentes realizaram um cerco policial onde tiveram êxito em apreender uma relevante quantidade de drogas. Ao todo foram apreendidos 220 pedras de crack, 860 pinos de cocaína (por volta de 1,72kg). Os envolvidos e a carga apreendida foram encaminhadas para a 93ª DP de Volta Redonda, onde estão a disposição da justiça.