Sejuv intensifica ações para divulgações de seus projetosFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 26/02/2025 14:00

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda tem intensificado suas ações para se aproximar dos jovens e divulgar os projetos voltados a esse público. Com uma atuação cada vez mais presente fora da sede da secretaria, a equipe leva informações diretamente aos estudantes, conselheiros tutelares e também ao público em geral, por meio de iniciativas como o podcast Conexão VR.

Uma das ações mais recentes foi o cadastro de jovens dispensados do Serviço Militar Obrigatório. A equipe da Sejuv esteve na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), junto à Junta de Serviço Militar de Volta Redonda, para entender as necessidades desses jovens e orientá-los sobre oportunidades de capacitação e inserção no mercado de trabalho. "Nos colocamos à disposição para auxiliá-los na busca pelo primeiro emprego, esclarecendo dúvidas sobre programas como o ‘Jovem Aprendiz’ e apoiando suas jornadas acadêmicas”, afirmou o subsecretário da Juventude, Serginho Loureiro.

O secretário da Juventude, Munir Francisco Filho, reforçou a importância de levar essas iniciativas diretamente aos jovens. "Precisamos estar onde os jovens estão, apresentando nossos projetos, principalmente os que promovem capacitação profissional e oportunidades no mercado de trabalho”, destacou Munir.

Diálogo com estudantes e reforço à segurança no Carnaval

Além do atendimento na Junta de Serviço Militar, a Sejuv também esteve presente em escolas da cidade. No Colégio Rio Grande do Norte, no bairro Tangerinal, a equipe conversou com alunos sobre o papel da secretaria e a importância da participação estudantil na comunidade escolar. Já no Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, a equipe apresentou a campanha "Regras de Ouro", voltada para um Carnaval seguro, além de alertar sobre a prevenção ao uso de drogas, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred).

Outro compromisso recente da Sejuv foi a participação na mesa de abertura do Encontro Regional de Conselheiros Tutelares e Ex-Conselheiros, reforçando o compromisso da secretaria com a implantação de políticas públicas para a juventude.

Podcast Conexão VR: juventude em pauta

Ampliando seu alcance, a Sejuv também marcou presença no podcast Conexão VR, apresentado por Anderson Viana Amaral e Denilson Lopes. O programa traz debates sobre Volta Redonda e região, abordando temas como mobilidade urbana, empreendedorismo e histórias inspiradoras. Munir Filho e Serginho Loureiro participaram de um episódio dedicado à juventude, no qual apresentaram projetos como:

Piloto Cidadão – Em parceria com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Smas, o projeto promove a educação no trânsito para adolescentes entre 14 e 17 anos, utilizando o kart como ferramenta de aprendizado.

Campanha de Carnaval – Ação conjunta com a Semapred, reforçando a segurança e prevenção de riscos durante o período festivo.

Atuação junto ao Cense – Acompanhamento e ações voltadas aos jovens internos do Centro de Socioeducação Irmã Asunción de la Gándara Ustara, no bairro Roma, unidade do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas).

“Com essas iniciativas, a Sejuv Volta Redonda reafirma seu compromisso com a juventude, ampliando o diálogo e garantindo que cada vez mais jovens tenham acesso a oportunidades de crescimento e desenvolvimento”, reforçou Munir Filho.