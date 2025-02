Programação promove o bem-estar e o fortalecimento de vínculos sociais entre diferentes faixas etárias - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 26/02/2025 16:49

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) – por meio dos departamentos de Proteção Especial Social (DPES) e de Proteção Básica (DPB) –, iniciou uma série de atividades especiais para celebrar o Carnaval com os usuários dos serviços de assistência social da cidade. A programação conta com decoração vibrante, repleta de brilho, enfeites e serpentinas, criando um ambiente alegre e acolhedor para todos os participantes.

A festa começou na manhã desta quarta-feira, 26, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Volta Grande, com um animado Baile de Carnaval para os idosos do grupo de convivência Experiência e Esperança. A atração contou com a presença do Caminhão da Brinquedolândia, que levou diversão para as crianças atendidas pela unidade, garantindo momentos de lazer e descontração para os pequenos.

No Centro de Atendimento para Pessoas Idosas com Alzheimer e Familiares – o Centro-Dia Synval Santos – a proposta foi trabalhar o bem-estar emocional, promovendo o resgate da memória dos idosos e a importância da socialização. A manhã foi marcada por muita alegria, dança e músicas tradicionais de Carnaval, com os idosos se divertindo ao som das marchinhas e grandes sucessos. Com belas fantasias, a matinê se transformou em um verdadeiro sucesso, proporcionando momentos de prazer, integração e diversão.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressalta a importância do evento na promoção da saúde e bem-estar dos participantes. "Os idosos aguardam ansiosos por esses momentos de alegria. Nosso papel é proporcionar a união, a diversão e a socialização entre eles, pois isso faz bem para a saúde física e mental. Criamos essa festa com todo o carinho, pois acreditamos que é essencial promover momentos como esse para o corpo e para a alma", afirmou.

Programação continua durante a semana

A programação segue ao longo da semana com mais atividades. Nesta quinta-feira, 27, os usuários do Centro Dia de Atendimento à Pessoa com Deficiência (CAPD) do bairro Aterrado participam de uma matinê no Clube Comercial.

No mesmo dia, será realizada uma ação educativa para sensibilizar a sociedade sobre o enfrentamento de violações de direitos, como a violência sexual e o trabalho infantil, além de informar sobre os canais de denúncia. A atividade ocorre na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, a partir das 9h, com a participação de entidades governamentais e não governamentais voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes.

Além disso, os usuários do CAPD II, localizado no bairro Siderópolis, também participam de duas ações (às 10h e às 15h30) nas dependências da unidade. A programação continua com eventos em outras localidades, como Morada do Campo (13h) e Três Poços (9h) no mesmo dia, 27 de fevereiro.

O encerramento das festividades será na sexta-feira, 28 de fevereiro, com eventos nos Cras dos bairros Eucaliptal e Água Limpa, além do Centro-Dia da Pessoa Idosa, fechando a semana com chave de ouro.