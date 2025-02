Reforma está sendo realizada na área de lazer do bairro Retiro - Foto: Geraldo Gonçalves

Publicado 27/02/2025 10:12

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Fundo Comunitário do município (Furban-VR), começou nesta semana a reforma de uma área de lazer do bairro Retiro, que contempla o Ginásio Amaro Inácio, a Praça Tiradentes e uma quadra externa. Localizados na Avenida Antônio de Almeida, os espaços passarão por serviços de recuperação estrutural e de revitalização.

Com cerca de R$ 350 mil em investimentos, a reforma já conta com equipes da empresa responsável mobilizando o canteiro de obras e realizando as primeiras intervenções na estrutura metálica e no telhado da quadra. Todo o serviço será fiscalização pelo Fundo Comunitário de Volta Redonda.

De acordo com o Furban-VR, na praça serão reformados os brinquedos, os bancos, o paisagismo e outros itens. Na quadra, ao lado do ginásio, os trabalhos envolverão reforma com troca de telhado, repintura, entre outras intervenções. Já no ginásio, a reforma contará com serviços como adequações, melhoria na acessibilidade de banheiros e rampas, vaga para cadeirante na arquibancada, dentre outras melhorias.

“Essa é mais uma das áreas de lazer que temos reformado e entregue à população em condições melhores ainda para o convívio social. Esse espaço no Retiro conta com três equipamentos públicos importantes para as atividades dos moradores e vai ficar mais acessível, adequado e bonito para todos”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Ginásio abriga atividades de esporte e lazer

Com a reforma do Ginásio Amaro Inácio, a população contará com um espaço revitalizado para a prática de atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). No local são ofertadas aulas de ginástica, dança livre, futsal, funcional adulto e kids, jazz, hip hop e capoeira.

Interessados em participar das aulas podem comparecer ao próprio ginásio para efetuar a inscrição. É necessário levar RG e CPF do aluno (se for menor de idade que não tenha identidade, deve levar certidão de nascimento); comprovante de residência e uma foto 3x4. Adultos e idosos precisam levar atestado médico comprovando que estão aptos a praticar atividade. E após apresentação da documentação, a pessoa preenche uma ficha de inscrição (que necessita de assinatura do responsável, caso seja criança). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3512-9874.