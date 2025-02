Graduando agradece oportunidade de estágio na CSN - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - Dizem que a vida é feita de ciclos, com alguns encerrando e outros iniciando, e o projeto “Diploma Cidadão”, da Prefeitura de Volta Redonda – realizado por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) –, entra nesta fase de transição em 2025, quando forma sua primeira turma e inicia uma nova no curso superior em Administração para pessoas com deficiência (PCDs), realizado por meio de parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase). Os graduandos devem receber seus diplomas em agosto, enquanto os novos universitários da terceira turma já iniciaram seus estudos.

Para quem está se formando, o projeto representa um diferencial na carreira. Luiz Henrique de Oliveira, que está na primeira turma concluindo o curso e atualmente é estagiário na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), conta como o “Diploma Cidadão” o ajudou a crescer profissionalmente.

“Agradeço muito à secretaria, porque antes de eu começar a estudar pelo ‘Diploma Cidadão’, sempre trabalhei em processo produtivo, eu era mecânico de linha. E quando a Eliete (Guimarães, subsecretária da Pessoa com Deficiência) me enviou a mensagem, minha esposa leu e me disse que era uma oportunidade muito importante, para fazer um curso superior em Administração. Inicialmente não tive muito interesse, mas minha esposa me incentivou a fazer, então aceitei. Ao longo do curso fui começando a adquirir conhecimento, novos aprendizados e interesse pelo curso. Hoje estou na CSN trabalhando em uma área administrativa, mais leve”, conta Luiz Henrique, que é surdo e se comunica por meio de Libras (Língua Brasileira de Sinais).

E todo esse aprendizado é um diferencial na hora de colocar em prática o conhecimento adquirido, segundo Luiz Henrique. “Durante os períodos da faculdade, adquiri bastante conhecimento e observo que tudo que estou aprendendo eu vivencio dentro da empresa. São inúmeras experiências. Hoje eu consigo atuar bem, ajudar no meu serviço, porque eu tive esse conhecimento da faculdade. E me sinto feliz, porque gosto de estar ajudando e observo meu desenvolvimento.”

A subsecretária da SMPD, Eliete Guimarães Vasques, conta que Luiz Henrique, assim como outros alunos do projeto que também conquistaram oportunidades de estágio, é um exemplo de inspiração para os novos ingressantes.

“Nós da secretaria ficamos felizes em ver o sucesso desses alunos e como essa importante parceria está promovendo inclusão para quem precisa. Esse acesso ao curso superior está transformando a vida desses estudantes e ampliando as oportunidades e o acesso deles ao mercado de trabalho”, frisou Eliete.

Luiz Henrique ainda aconselha os novos alunos para “que tenham muito foco, muita determinação, que estudem muito. É preciso se esforçar, porque a secretaria está ajudando, vai dar o suporte necessário, não perca essa oportunidade. Vai servir para o desenvolvimento de vocês, para conseguirem boas oportunidades de trabalho, em áreas melhores”.

Projeto

Todo essa ajuda da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência é realizada, dentre outras ações, por meio de bolsa-auxílio e apoio com intérprete de Libras e professores de português e matemática, fluentes na língua de sinais, para ajudar com o conteúdo das aulas do dia anterior. O curso tem duração de quatro anos, com aulas presenciais noturnas.

“O ‘Diploma Cidadão’ é um projeto que deu certo e está ajudando pessoas com deficiência a se qualificarem, a se prepararem para entrar, retornar ou até mesmo melhorar de posição no mercado de trabalho. Esse é o nosso papel: promover a inclusão. Agradeço ao prefeito Neto por assumir esse compromisso e nos ajudar a beneficiar as pessoas com deficiência”, afirmou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a parceria com o UGB para que o projeto saísse do papel e se tornasse atrativo para o público-alvo. “Tivemos, inclusive, uma procura grande para a segunda turma, com mais de 100 inscritos. Unimos esforços e com a parceria do UGB colocamos em prática esse importante projeto para a população com deficiência. Agradeço ao centro universitário e parabenizo a todos pelo sucesso do ‘Diploma Cidadão’”, disse.